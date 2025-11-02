Pianeta Milan
Leao e Nkunku, Allegri se la gioca senza punta: la tattica per Milan-Roma

Milan-Roma, Nkunku e Leao dovrebbero giocare per la prima volta insieme dal primo minuto. Allegri sceglie un attacco senza punta di ruolo. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Roma, una sfida che in attacco non vedrà nessun '9' puro: Nkunku e Leao da una parte, Soulé e Dybala dall'altra. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' le prove tattiche confermerebbero la scelta: Nkunku e Leao per la prima volta titolari in avanti. Insieme, al momento, hanno giocato solo 30 minuti in due partite (Juventus e Pisa). Come detto, nessuno dei due è una punta di ruolo, anche se, secondo la rosea Rafa: "Avrebbe chili e centimetri per esserlo, ma non l’attitudine". Nkunku, invece, avrebbe la freddezza e l'intelligenza sotto porta, ma non il fisico.

La domanda sorge spontanea, chi giocherà come attaccante principale questa sera? Secondo la rosea sarà la connessione tra i due la parte fondamentale e la fame. Leao è pronto a ripartire dopo il primo tempo non brillante contro l'Atalanta, Nkunku, invece, è ancora alla ricerca del primo gol in Serie A.

Per il francese, si legge, questa sera sarà la sua prima partita da titolare nelle prime nove giornate di campionato. Ha giocato dal primo minuto solo contro il Lecce in Coppa Italia.

