Milan-Roma, una sfida che in attacco non vedrà nessun '9' puro: Nkunku e Leao da una parte, Soulé e Dybala dall'altra. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' le prove tattiche confermerebbero la scelta: Nkunku e Leao per la prima volta titolari in avanti. Insieme, al momento, hanno giocato solo 30 minuti in due partite (Juventus e Pisa). Come detto, nessuno dei due è una punta di ruolo, anche se, secondo la rosea Rafa: "Avrebbe chili e centimetri per esserlo, ma non l’attitudine". Nkunku, invece, avrebbe la freddezza e l'intelligenza sotto porta, ma non il fisico.