Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare a un colpo in attacco a gennaio. Al momento, infatti, sia Nkunku che Gimenez stanno facendo molta fatica e hanno trovato due gol in totale, ma entrambi in Coppa Italia. Zero, per ora, in Serie A. Mancano ancora un paio di mesi al mercato invernale, ma ci sono già tantissimi nomi in ballo per il futuro dell'attacco del Milan. Ecco quattro possibili candidati per il calciomercato invernale. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA