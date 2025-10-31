Pianeta Milan
Milan, Gimenez è sempre più un mistero: il messicano non segna da maggio. A rischio il suo impiego con la Roma

Milan, Gimenez è sempre più un caso: Allegri studia questa soluzione
Milan, il rendimento di Santiago Gimenez è diventato un caso all'interno dell'ambiente rossonero: Allegri starebbe studiando alcune soluzioni per risollevare moralmente l'attaccante. Il punto
La crisi in zona gol è uno degli aspetti che hanno caratterizzato i risultati dell'ultimo periodo del Milan. In particolare a tenere banco è il deludente rendimento di Santiago Gimenez: per lui una sola rete da inizio stagione in Coppa Italia contro il Lecce.

Milan, la soluzione di Allegri per Gimenez

Come riportato dal 'Corriere dello Sport' per l'ex Feyenoord non era mai stato così tanto a secco (zero gol in seicento minuti): in passato quando aveva vestito le maglie del club olandese e del Cruz Azul si era già sbloccato a novembre. In Serie A invece non segna dallo scorso maggio contro il Bologna. Secondo il quotidiano romano, il tecnico Massimiliano Allegri starebbe tentando di sostenerlo moralmente, mente lo staff lo starebbe cercando di sistemare dal punto di vista tattico.

Intanto la sua presenza con la Roma resta in dubbio: ieri non ha svolto esercitazioni di gruppo, tra oggi e domani si attendono novità. Massimiliano Allegri spera nel suo rilancio.

