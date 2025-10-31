In Via Aldo Rossi si augurano che Rabiot e Pulisic tornino presto a dare una mano in campo ad un Milan in evidente debito d'ossigeno per mancanza di rotazioni nell'ultimo periodo. Ma, al contempo, stanno già diplomaticamente al lavoro con le Federazioni di Francia e U.S.A. per evitare la convocazione dell'ex Juventus e dell'ex Chelsea per gli impegni delle Nazionali del mese di novembre . Con gli States sembra esserci già un accordo, con la Francia il dialogo sarebbe in fase avanzata.

Quindi, anche se, come pare plausibile, Rabiot e Pulisic tornassero in campo per Parma-Milan, tra meno di una decina di giorni, entrambi salterebbero la Nazionale e resterebbero a Milanello per ritrovare la migliore condizione atletica in vista della ripresa del torneo di Serie A. Anche perché, domenica 23 novembre, a 'San Siro', ci sarà il derby contro l'Inter e il Diavolo non potrà fare a meno dei suoi big. In chiusura: tornati in gruppo ieri Pervis Estupiñán e Ardon Jashari. Il primo sarà in panchina contro i giallorossi, il secondo vedremo.