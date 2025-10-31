Pianeta Milan
Milan, Rabiot e Pulisic bruciano le tappe: corrono verso il rientro anticipato….

Milan, Rabiot e Pulisic bruciano le tappe: corrono verso il rientro anticipato. Ecco quando
Tra gli infortunati eccellenti di inizio stagione, nel Milan di Massimiliano Allegri, ci sono il centrocampista francese Adrien Rabiot e l'attaccante statunitense Christian Pulisic. I due potrebbero tornare a disposizione prima del previsto
Tra gli infortunati 'eccellenti' di questo inizio di stagione, nella fila del Milan di Massimiliano Allegri, ci sono - senza dubbio - Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Il centrocampista francese, classe 1995, è fuori per una lesione del muscolo soleo del polpaccio sinistro, rimediata il 10 ottobre in Nazionale; sempre con la propria rappresentativa si è infortunato anche l'attaccante statunitense, classe 1998, più o meno negli stessi giorni: per lui, lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Milan, Rabiot e Pulisic puntano a tornare prima del previsto

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i due, Rabiot e Pulisic, stanno molto meglio. Il decorso post-infortunio va benissimo e stanno bruciando le tappe. Per Milan-Roma di domenica sera, a meno di clamorose sorprese, non saranno neanche in panchina. C'è alta probabilità, invece, che entrambi tornino a disposizione di Allegri per Parma-Milan di sabato 8 novembre allo stadio 'Tardini', ultima partita di campionato prima della nuova sosta Nazionali.

In Via Aldo Rossi si augurano che Rabiot e Pulisic tornino presto a dare una mano in campo ad un Milan in evidente debito d'ossigeno per mancanza di rotazioni nell'ultimo periodo. Ma, al contempo, stanno già diplomaticamente al lavoro con le Federazioni di Francia e U.S.A. per evitare la convocazione dell'ex Juventus e dell'ex Chelsea per gli impegni delle Nazionali del mese di novembre. Con gli States sembra esserci già un accordo, con la Francia il dialogo sarebbe in fase avanzata.

LEGGI ANCHE: San Siro, il rogito slitta ma Milan e Inter vanno verso le firme decisive. Ecco chi saranno i due CEO >>>

Quindi, anche se, come pare plausibile, Rabiot e Pulisic tornassero in campo per Parma-Milan, tra meno di una decina di giorni, entrambi salterebbero la Nazionale e resterebbero a Milanello per ritrovare la migliore condizione atletica in vista della ripresa del torneo di Serie A. Anche perché, domenica 23 novembre, a 'San Siro', ci sarà il derby contro l'Inter e il Diavolo non potrà fare a meno dei suoi big. In chiusura: tornati in gruppo ieri Pervis Estupiñán e Ardon Jashari. Il primo sarà in panchina contro i giallorossi, il secondo vedremo.

