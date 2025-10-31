Milan-Roma, intreccio Gimenez-Dovbyk: lo scambio saltato che a gennaio..

Tuttosport in edicola stamattina dedica un articolo al big match della decima giornata Milan-Roma, ricordando che per Gimenez e Dovbyk la sfida poteva essere giocata a maglie invertite. Nelle ultime ore del mercato estivo, Tare e Massara avevano ipotizzato uno scambio tra i cartellini dei due attaccanti, ma alla fine l'affare non si è concretizzato. Così i due giocatori sono rimasti dove erano, pronti a sfidarsi sul campo e, forse, a scambiarsi davvero le casacche solo a fine partita.