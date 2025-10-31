Milan-Roma, intreccio Gimenez-Dovbyk: lo scambio saltato che a gennaio..

Pianeta Milan
Tuttosport ricorda il mancato scambio Gimenez-Dovbyk nell’ultimo mercato estivo. Domenica si sfidano da avversari: il messicano cerca ancora il primo gol in Serie A, mentre l’ucraino punta a confermarsi dopo il gol col Parma
Tuttosport in edicola stamattina dedica un articolo al big match della decima giornata Milan-Roma, ricordando che per Gimenez e Dovbyk la sfida poteva essere giocata a maglie invertite. Nelle ultime ore del mercato estivo, Tare e Massara avevano ipotizzato uno scambio tra i cartellini dei due attaccanti, ma alla fine l'affare non si è concretizzato. Così i due giocatori sono rimasti dove erano, pronti a sfidarsi sul campo e, forse, a scambiarsi davvero le casacche solo a fine partita.

Gimenez e Dovbyk, due inizi di stagione complicati

I numeri raccontano due stagioni molto diverse. Gimenez è stato un titolare quasi assoluto per il Milan, scendendo in campo nell'89% delle partite della squadra dall'inizio del campionato, ma in Serie A non è ancora riuscito a trovare il gol. La sua unica rete risale alla Coppa Italia contro il Lecce, il 23 settembre, mentre con la nazionale messicana ha segnato in un'amichevole contro la Corea del Sud. Allegri continua a sostenere il centravanti: "Santiago deve stare sereno e tranquillo, i gol arriveranno, io sono contento e lui deve lavorare serenamente".

Dovbyk, invece, ha avuto meno spazio ma più incisività: solo il 22% delle partite iniziate da titolare, ma già due gol in Serie A, l’ultimo mercoledì all’Olimpico contro il Parma. L'attaccante ucraino ha superato un piccolo ritardo di condizione all'inizio della stagione e cresce la fiducia attorno a lui, anche grazie all'infortunio di Ferguson, che potrebbe concedergli un posto da titolare proprio contro il Milan.

Il futuro è incerto

Le strade dei due non si incrociano solo sul campo: il futuro resta incerto. Con l'apertura del mercato a gennaio, nulla esclude che i due attaccanti possano tornare protagonisti di trattative tra le due società. Va però sottolineato che la Roma, qualche riscontro dal suo numero nove l'ha visto nelle ultime settimane e che quindi e questo la porta a ragionare sull'effettivo guadagno da uno scambio con una diretta concorrente per un posto Champions. Per ora, però, l’attenzione è tutta sul match, un banco di prova fondamentale per entrambe le squadre che può risultare uno snodo fondamentale per la stagione, come successo nel recente passato.

