Milan-Roma, intreccio Gimenez-Dovbyk: lo scambio saltato che a gennaio..

Verso Milan-Roma, recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi
Dovbyk, invece, ha avuto meno spazio ma più incisività: solo il 22% delle partite iniziate da titolare, ma già due gol in Serie A, l’ultimo mercoledì all’Olimpico contro il Parma. L'attaccante ucraino ha superato un piccolo ritardo di condizione all'inizio della stagione e cresce la fiducia attorno a lui, anche grazie all'infortunio di Ferguson, che potrebbe concedergli un posto da titolare proprio contro il Milan.
Il futuro è incerto—
LEGGI ANCHE: San Siro: Milan e Inter creeranno una Newco, ecco chi saranno i due CEO >>>
Le strade dei due non si incrociano solo sul campo: il futuro resta incerto. Con l'apertura del mercato a gennaio, nulla esclude che i due attaccanti possano tornare protagonisti di trattative tra le due società. Va però sottolineato che la Roma, qualche riscontro dal suo numero nove l'ha visto nelle ultime settimane e che quindi e questo la porta a ragionare sull'effettivo guadagno da uno scambio con una diretta concorrente per un posto Champions. Per ora, però, l’attenzione è tutta sul match, un banco di prova fondamentale per entrambe le squadre che può risultare uno snodo fondamentale per la stagione, come successo nel recente passato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA