Verso Milan-Roma, recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi
San Siro: Milan e Inter creeranno una Newco, ecco chi saranno i due CEO—
Dopo il rogito, San Siro verrà finalmente ceduto a Milan e Inter, che creeranno una Newco (nuova società) con il 50% a esta. Ma chi saranno i due CEO? Per il Milan, l'uomo indicato sembra essere Filippo Guidotti Mori, mentre per l'inter il nome in pole è quello di Massimiliano Catanese.
LEGGI ANCHE: Milan-Roma, la clamorosa indiscrezione del 'CorSport' su Leao: sembra proprio che ... >>>
Tutto pronto, quindi, si va verso la fine di questa lunghissima telenovela che vedrà come finale la cessione di San Siro ai due club. Finita questa telenovela però se ne aprirà un altra: la costruzione del nuovo stadio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA