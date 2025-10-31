Il rogito per la cessione di San Siro a Milan ed Inter slitta a martedì 4 novembre, ma Milan e Inter sono pronte: i due club creeranno una Newco. Ecco chi saranno i CEO.

Francesco De Benedittis 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 13:07)

Nonostante il sindaco Giuseppe Sala, nei giorni scorsi, avesse dichiarato che il giorno 'segnato' per chiudere il rogito (atto notarile di compravendita) sarebbe stato oggi, venerdì' 31 ottobre 2025, come riporta l'edizione milanese de 'Il Giornale', il 'giorno X' è destinato a slittare a martedì 4 novembre 2025.