San Siro, il rogito slitta ma Milan e Inter vanno verso le firme decisive. Ecco chi saranno i due CEO

Il rogito per la cessione di San Siro a Milan ed Inter slitta a martedì 4 novembre, ma Milan e Inter sono pronte: i due club creeranno una Newco. Ecco chi saranno i CEO.
Francesco De Benedittis

Nonostante il sindaco Giuseppe Sala, nei giorni scorsi, avesse dichiarato che il giorno 'segnato' per chiudere il rogito (atto notarile di compravendita)  sarebbe stato oggi,  venerdì' 31 ottobre 2025, come riporta l'edizione milanese de 'Il Giornale', il 'giorno X' è destinato a slittare a martedì 4 novembre 2025.

Il motivo del rinvio? Le garanzie finanziarie che Milan e Inter devono trasferire nelle casse di Palazzo Marino. Questo slittamento, però, non preoccupa: la data limite è il 10 novembre 2025, oltre questa data scatterebbe il vincolo sul secondo anello di San Siro. Il ritardo è dovuto ai tempi tecnici, la questione, dunque, non dipende nè da Milan e Inter nè da Palazzo Marino.

San Siro: Milan e Inter creeranno una Newco, ecco chi saranno i due CEO

—  

Dopo il rogito, San Siro verrà finalmente ceduto a Milan e Inter, che creeranno una Newco (nuova società) con il 50% a esta. Ma chi saranno i due CEO? Per il Milan, l'uomo indicato sembra essere Filippo Guidotti Mori, mentre per l'inter il nome in pole è quello di Massimiliano Catanese.

Tutto pronto, quindi, si va verso la fine di questa lunghissima telenovela che vedrà come finale la cessione di San Siro ai due club. Finita questa telenovela però se ne aprirà un altra: la costruzione del nuovo stadio.

