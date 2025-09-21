La prestazione del Milan a Udine ha stupito molti tra giornalisti, opinionisti e addetti ai lavori. I rossoneri si sono imposti nettamente per 0-3. È stata la terza vittoria di fila in campionato e, soprattutto, il terzo clean sheet di fila. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante perché è dalla sua prima conferenza stampa che Allegri sottolinea quanto sia cruciale subire pochi gol in una competizione come la Serie A. La solidità difensiva esibita dai suoi ragazzi, però, non è ciò che ha maggiormente stupito. Infatti, il Milan ha sì fatto bene in fase difensiva, ma soprattutto, ha fatto grandi cose con la palla tra i piedi, in fase di costruzione e finalizzazione del gioco. Proprio su questo aspetto è intervenuto Alessandro Costacurta, detto 'Billy', a Sky Sport 24. Di seguito, si riporta la considerazione dell'ex difensore del Milan, attualmente opinionista per Sky.