Il Milan è reduce dall'ottima vittoria di ieri sera contro l'Udinese. Uno 0-3 che non ha lasciato scampo ai bianconeri e che ha stupito tutti. I rossoneri sembrano già perfettamente immedesimati con la mentalità e l'idea di calcio dell'allenatore Massimiliano Allegri. Come però ha detto in conferenza stampa qualche giorno fa il tecnico, "vincere deve essere la normalità per il Milan". Dunque, è già tempo di pensare alla prossima partita per approcciarla nel modo giusto e portare a casa un'altra vittoria. Si tratta di Milan-Lecce, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In questo caso, la vittoria sarebbe particolarmente importante poiché comporterebbe il passaggio del turno. E, come ha detto ieri Gabbia nel post-partita, si tratta di un trofeo a cui i rossoneri tengono molto. In proposito, si riportano le probabili formazioni per la sfida, secondo quanto riportato da calciomercato.com.