Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Udinese-Milan, Gabbia al 90′: "Ora testa alla Coppa Italia che è un obiettivo"
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Il suo commento alla partita: "È una soddisfazione questa sera portare a casa la vittoria. La quadra dobbiamo dimostrare ogni partita di averla trovata. Ora testa alla Coppa itala, che è un nostro obiettivo".
