UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, Runjaic: “Rossoneri di un livello superiore su tutti gli aspetti”

Kosta Runjaic, allenatore bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Kosta Runjaic, allenatore bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il Milan è di un livello superiore su tutti gli aspetti, e anche a livello tattico ci sono stati degli errori. C’erano troppi buchi sulla nostra corsia di destra; concedere troppo occasioni ad una squadra come il Milan ti fai del male da solo“.

