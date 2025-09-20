Pagelle Udinese-Milan 0-3: Pulisic meraviglioso, bravo Estupinan

PAGELLE UDINESE-MILAN - Maturità sembra essere la parola chiave del Milan per questa partita. I rossoneri affrontano con grande intelligenza la sfida. Partendo intensi, ma lasciando sfogare l'Udinese, senza mai rischiare; prendendo pian piano il controllo, leggendo i momenti e capendo quando accelerare e quando temporeggiare; affondando in modo tatticamente impeccabile, così da creare tanti pericoli, e colpendo al momento giusto. Lettura della partita impeccabile, matura. Il primo tempo è a senso unico. Il secondo, per restare in tema maturità, inizia mettendo subito le cose in chiaro: uno-due micidiale e dopo pochi minuti il Milan è avanti 3-0. Pulisic meraviglioso, arriva anche il gol di Fofana ed è festa totale, ma anche calcio spettacolo. I rossoneri giocano bene, non soffrono mai e dominano.