Dopo la grade vittoria di ieri sera a Udine, oggi è stato dedicato molto spazio al Milan di Massimiliano Allegri su quotidiani e siti sportivi. Inoltre, oggi è stato impegnato anche il Milan Futuro di Massimo Oddo, nella terza giornata del campionato di Serie D. Vediamo dunque insieme le migliori notizie pubblicate oggi - 21 settembre 2025 - dalla redazione di Pianeta Milan.