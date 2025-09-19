Milan, Allegri pensa allo Scudetto. La frase in conferenza fa pensare

"Bisogna essere per i giocatori, non per Allegri, sono loro che ci fanno vincere le partite. Io do una mano". Queste le parole di Massimiliano Allegri sul Milan: "Dobbiamo tenere un profilo basso, senza esaltarsi in un attimo o deprimersi", queste le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia di Udinese-Milan. "Domani è partita importante, che va affrontata con equilibrio". La frase molto importante per il club e anche i tifosi: "La normalità al Milan è vincere, l'eccezione deve essere perderne una. Non ci devono essere alti e bassi. Dobbiamo avere forza mentale e abitudine a sapere che per arrivare in fondo ne mancano 35. Passo per passo. Bisogna fare un tot di punti".
Massimiliano Allegri ha parlato anche del gruppo e di cosa migliorare. Tra gli argomenti prima di Udinese-Milan è scappata anche una frase sullo Scudetto
E quanti sono questi punti? Quale obiettivo punta davvero Massimiliano Allegri? Nel corso della conferenza l'allenatore del Milan ha risposto a un'altra domanda ripetendo: " La normalità è vincere, l'eccezione deve essere quella di perderla. Non abbiamo fatto niente", ma poi si è fatto sfuggire anche una frase importante: "Mancano 85 punti per arrivare in cima. C'è da soffrire".
Un chiaro segnale che, oltre ad arrivare tra le prime quattro, Allegri pensa davvero al possibile Scudetto.
