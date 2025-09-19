Milan, Modric farà vincere lo Scudetto ad Allegri? La risposta di Ambrosini

La prestazione di Luka Modric contro il Bologna ha stregato tutti. Da un certo punto del secondo tempo in poi il maestro croato ha preso per mano la squadra, recuperando alcuni palloni importanti e poi avviando e concludendo l'azione del gol. Tra l'altro, gol decisivo ai fini del risultato: Milan-Bologna 1-0. Per molti il Pallone d'Oro 2018 ha già preso in mano le chiavi del centrocampo rossonero e dell'intera squadra di Massimiliano Allegri. Alcuni, invece, si chiedono già se il croato riuscirà a trascinare la squadra dell'allenatore livornese alla conquista dello Scudetto. All'interrogativo ha risposto Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, durante 'Elastici', un programma di Cronache di Spogliatoio.