La prestazione di Luka Modric contro il Bologna ha stregato tutti. Da un certo punto del secondo tempo in poi il maestro croato ha preso per mano la squadra, recuperando alcuni palloni importanti e poi avviando e concludendo l'azione del gol. Tra l'altro, gol decisivo ai fini del risultato: Milan-Bologna 1-0. Per molti il Pallone d'Oro 2018 ha già preso in mano le chiavi del centrocampo rossonero e dell'intera squadra di Massimiliano Allegri. Alcuni, invece, si chiedono già se il croato riuscirà a trascinare la squadra dell'allenatore livornese alla conquista dello Scudetto. All'interrogativo ha risposto Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, durante 'Elastici', un programma di Cronache di Spogliatoio.
Milan, Modric farà vincere lo Scudetto ad Allegri? La risposta di Ambrosini
Modric ha già preso in mano le chiavi del Milan. Trascinerà la squadra di Allegri verso lo Scudetto? Il parere di Massimo Ambrosini, il quale ne ha parlato a 'Elastici', programma di Cronache di Spogliatoio
Milan da Scudetto? Parla Ambrosini—
L'opinione di Ambrosini: "Inter e Napoli continuo comunque a pensare che siano strutturare per lottare meglio per lo Scudetto. Però, senza le coppe, se dovesse infilare una serie di partite di un certo tipo e trovare una quadra congiunta con la squadra, e le coppe dovessero portare avanti le altre squadre, il Milan non lo considero completamente fuori da questo tipo di discorsi".
