Milan, Ricci: segnali molto importanti. Ecco a chi deve ‘rubare’ il posto

Milan, Ricci è stato uno dei primi cambi di Allegri per il suo centrocampo. Potrebbe presto giocare da titolare? C'è un solo ruolo. Ecco l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Il centrocampo di Massimiliano Allegri è il reparto più importante e qualitativo del Milan. I rossoneri giocano a tre, visto che il modulo principale ormai sembrerebbe essere il 3-5-2. Al momento, l'allenatore rossonero ha a disposizione cinque giocatori (Jashari è ancora infortunato e potrebbe tornare a novembre). Due posti sembrerebbero ormai fissi: Modric davanti alla difesa e Rabiot da mezzala sinistra. Il terzo ruolo, invece, al momento è stato preso da Fofana, ma ci sono altri due giocatori che potrebbero spingere per quel posto: Loftus-Cheek e Ricci.

Milan, Ricci: prestazioni ottime

Il centrocampista italiano, arrivato in estate dal Torino, potrebbe essere il futuro del centrocampo del Milan davanti alla difesa. L'ex granata, infatti, potrà sfruttare al meglio questa stagione con Modric: un anno a lavoro con un fenomeno come il croato potrebbe essere fondamentale per la carriera di Ricci. Questo per il futuro, ma per il presente? Ricci, tolta la titolarità contro il Bari in Coppa Italia, ha giocato sempre da subentrato.

Nonostante questo, il centrocampista è entrato in campo sempre molto bene dimostrando di essere già pronto per giocare da titolare. Soprattutto contro il Bologna sono arrivati segnali importantissimi: Ricci è entrato in campo piazzandosi a destra, giocando con Rabiot e Modric ed è stato uno dei migliori del secondo tempo rossonero. Che questo possa essere il suo ruolo in questa stagione? Dovrà dare il meglio se vorrà 'rubare' il posto a Fofana e convincere del tutto Allegri.

