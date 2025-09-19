Milan, Ricci: segnali molto importanti. Ecco a chi deve ‘rubare’ il posto

Il centrocampo di Massimiliano Allegri è il reparto più importante e qualitativo del Milan. I rossoneri giocano a tre, visto che il modulo principale ormai sembrerebbe essere il 3-5-2. Al momento, l'allenatore rossonero ha a disposizione cinque giocatori (Jashari è ancora infortunato e potrebbe tornare a novembre). Due posti sembrerebbero ormai fissi: Modric davanti alla difesa e Rabiot da mezzala sinistra. Il terzo ruolo, invece, al momento è stato preso da Fofana, ma ci sono altri due giocatori che potrebbero spingere per quel posto: Loftus-Cheek e Ricci.