Infortunio Milan, Jashari al lavoro per rientrare: ecco la possibile data

Milan, infortunio Jashari: il centrocampista ha un obiettivo. Ecco quale
Milan, Ardon Jashari continua a lavorare per recuperare l'infortunio alla gamba. Ecco il possibile obiettivo del centrocampista svizzero. Le ultime novità
Il Milan si prepara per la partita contro l'Udinese. Domani sera, infatti, i rossoneri giocheranno contro la squadra di Kosta Runjaić. Massimiliano Allegri dovrebbe confermare ancora una volta il 3-5-2 visto in questo inizio di stagione. Nonostante le poche partite giocate, i rossoneri devono fare i conti anche con gli infortuni. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'.

Contro il Bologna si sono fermati Pavlovic e Maignan. Il difensore serbo è rientrato in gruppo, mentre il portiere sta lavorando sul campo, ma differenziato. Stessa cosa per Leao, ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio subito contro il Bari in Coppa Italia. Secondo la rosea entrambi dovrebbero essere indisponibili per l'Udinese.

Altro indisponibile è Ardon Jashari che sta recuperando dalla frattura alla gamba subita in allenamento prima di Lecce-Milan: come scrive la rosea, il centrocampista svizzero continua la rieducazione e vorrebbe tornare prima della sosta per le nazionali di novembre. Vedremo se ci riuscirà.

