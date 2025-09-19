Infortunio Milan, Jashari al lavoro per rientrare: ecco la possibile data

Milan, infortunio Jashari: le ultime

Contro il Bologna si sono fermati Pavlovic e Maignan. Il difensore serbo è rientrato in gruppo, mentre il portiere sta lavorando sul campo, ma differenziato. Stessa cosa per Leao, ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio subito contro il Bari in Coppa Italia. Secondo la rosea entrambi dovrebbero essere indisponibili per l'Udinese.