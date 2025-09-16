Milan, le ultime in vista dell’Udinese: ancora differenziato per Leao e…

Pianeta Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri torna a lavoro in vista del match contro l'udinese: ancora differenziato per Leao e altri due rossoneri...
Il Milan di Massimiliano Allegri, una volta archiviata la vittoria contro il Bologna a San Siro di domenica sera, si rimette al lavoro per il prossimo impegno di campionato: la trasferta contro l'Udinese. Arrivano aggiornamenti da Milanello sugli 'infortunati'.

Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, il portiere Maignan, il difensore serbo Pavlovic e il numero 10 portoghese, Rafael Leao, non sono rientrati in gruppo: per loro ancora allenamenti personalizzati.

Milan, il punto sugli infortunati: da Leao a Maignan...

Tra tuti e tre i nomi, uno che può sperare in una possibile convocazione per la trasferta di Udine è proprio Pavlovic, che verrà valutato giornalmente mentre, per quanto riguarda gli altri due rossoneri, a Milanello sperano di riaverli in tempo per il big match contro il Napoli, in programma domenica 28 settembre a San Siro alle ore 20.45.

LEGGI ANCHE: Milan, De Winter sicuro e deciso a San Siro: può essere il futuro della difesa

Si è aggregato agli allenamenti con la prima squadra, invece, il giovane portiere del Milan Futuro Matteo Pittarella, che potrebbe essere convocato per l'impegno di sabato sera.

