Milan, le ultime in vista dell’Udinese: ancora differenziato per Leao e…

Milan, il punto sugli infortunati: da Leao a Maignan...
Tra tuti e tre i nomi, uno che può sperare in una possibile convocazione per la trasferta di Udine è proprio Pavlovic, che verrà valutato giornalmente mentre, per quanto riguarda gli altri due rossoneri, a Milanello sperano di riaverli in tempo per il big match contro il Napoli, in programma domenica 28 settembre a San Siro alle ore 20.45.
Si è aggregato agli allenamenti con la prima squadra, invece, il giovane portiere del Milan Futuro Matteo Pittarella, che potrebbe essere convocato per l'impegno di sabato sera.
