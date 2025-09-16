PIANETAMILAN partite pagelle milan Milan, De Winter: sicurezza di un veterano. Quanto spazio in futuro?

Milan, De Winter: sicurezza di un veterano. Quanto spazio in futuro?

Milan, Koni De Winter ha giocato un ottimo secondo tempo contro il Bologna: il difensore non ha sbagliato. Ecco le sue pagelle e l'analisi della partita
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, De Winter sicuro e deciso a San Siro: può essere il futuro della difesa

Milan-Bologna 1-0, una prova davvero molto solida dei rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri si porta a casa tre punti grazie al gol di Luka Modric, ma quello che impressiona positivamente è la compattezza della difesa del Diavolo. Nel secondo tempo è entrato Koni De Winter al posto dell'infortunato Pavlovic. Per l'ex Genoa una prova molto convincente. Ecco le pagelle del difensore dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA

