Milan-Bologna, De Winter: 'Vi svelo cosa vuole Allegri. Su Giménez ...'

"Il mio ingresso in campo? Mi sono trovato bene, sono contento di aver esordito. Ho giocato in un ruolo che conosco, quindi tutto bene. Quando si vince si sta sempre bene, si sente anche nello spogliatoio. Quando si vince siamo tutti felici", ha proseguito De Winter, il quale, poi, ha dedicato un pensiero a Santiago Giménez. "Ha lavorato e giocato per la squadra, quando si vince non c'è nessuno che sta male. Arriverà il gol e il suo momento".