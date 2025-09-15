Pianeta Milan
MILAN-BOLOGNA

Allegri, il suo esordio e la partita di Giménez: Milan, parla De Winter

Milan-Bologna, De Winter: 'Vi svelo cosa vuole Allegri. Su Giménez ...'
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato in zona mista al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato in zona mista al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e che è terminata 1-0 per i rossoneri grazie al gol di Luka Modrić al 61'.

Milan-Bologna 1-0, così De Winter nel post-partita di 'San Siro'

Ecco, dunque, le dichiarazioni di De Winter, che è entrato in campo all'inizio del secondo tempo al posto di Strahinja Pavlović - infortunato - facendo, così, il suo esordio assoluto in maglia rossonera. "Abbiamo lottato come squadra, abbiamo difeso e attacco come squadra. E' questo che vuole il mister, vuole che giochiamo e vinciamo da squadra", il suo commento iniziale alla vittoria contro i rossoblu di Vincenzo Italiano.

"Giménez ha lavorato e giocato per la squadra"

"Il mio ingresso in campo? Mi sono trovato bene, sono contento di aver esordito. Ho giocato in un ruolo che conosco, quindi tutto bene. Quando si vince si sta sempre bene, si sente anche nello spogliatoio. Quando si vince siamo tutti felici", ha proseguito De Winter, il quale, poi, ha dedicato un pensiero a Santiago Giménez. "Ha lavorato e giocato per la squadra, quando si vince non c'è nessuno che sta male. Arriverà il gol e il suo momento".

