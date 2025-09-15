Calciomercato Milan, Maignan non rinnova? Il futuro parla italiano

Il calciomercato estivo 2025, in casa Milan, si è chiuso un gran colpo (Adrien Rabiot) e un investimento in prospettiva (David Odogu). Nel mezzo, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare avevano lavorato moltissimo, in entrata, con altri 8 acquisti (su tutti, Christopher Nkunku e Ardon Jashari, pagati rispettivamente 37 e 36 milioni di euro più bonus) e quasi il triplo in uscita. "Il lavoro non è finito", però, ai piani alti della sede del club di Via Aldo Rossi, perché ora si apre una nuova stagione, quella dei rinnovi. PROSSIMA SCHEDA
Ad oggi è improbabile il rinnovo di Mike Maignan con il Milan: il club sta già sondando alternative per le prossime sessioni di calciomercato
