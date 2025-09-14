Pianeta Milan
MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna, Gabbia: "Non subire gol deve essere una bella normalità"

Milan-Bologna, Gabbia: 'Non subire gol? Deve essere una bella normalità'
Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026
Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Milan-Bologna 1-0, così Gabbia nel post-partita di 'San Siro' 

Sulla partita: "Sono molto contento, felice per Luka Modrić che anche stasera ha dimostrato il campione che è. Ma oggi tutta la squadra ha fatto un bel sacrificio per portare a casa la vittoria. Abbiamo ampi margini di miglioramento, dobbiamo continuare così, con questa voglia e questa fiducia".

Sull'attenzione in fase difensiva: "Il mister sta lavorando molto sul cercare di non avere cali di tensione e di rimanere sempre uniti nelle difficoltà. Oggi contro il Bologna, che hanno giocatori che sanno metterti in difficoltà, siamo stati bravi: il gruppo è fatto di ottimi ragazzi, sono positivo".

Sul Milan che difficilmente subisce gol: "Penso che il fatto del non subire gol sia davvero un merito di tutta la squadra. Da Santi Giménez, che si è sacrificato tantissimo agevolando i difensori. Il mister è bravo, perché lavora sul gruppo squadra su entrambe le fasi. Questa deve essere una bella normalità per una squadra come il Milan".

