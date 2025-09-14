Milan-Bologna, Gabbia: 'Non subire gol? Deve essere una bella normalità'

Matteo Gabbia , difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Bologna , partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Bologna 1-0, così Gabbia nel post-partita di 'San Siro'

Sulla partita: "Sono molto contento, felice per Luka Modrić che anche stasera ha dimostrato il campione che è. Ma oggi tutta la squadra ha fatto un bel sacrificio per portare a casa la vittoria. Abbiamo ampi margini di miglioramento, dobbiamo continuare così, con questa voglia e questa fiducia".