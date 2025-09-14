Milan-Bologna, Gabbia: 'Non subire gol? Deve essere una bella normalità'

Sull'attenzione in fase difensiva: "Il mister sta lavorando molto sul cercare di non avere cali di tensione e di rimanere sempre uniti nelle difficoltà. Oggi contro il Bologna, che hanno giocatori che sanno metterti in difficoltà, siamo stati bravi: il gruppo è fatto di ottimi ragazzi, sono positivo".
Sul Milan che difficilmente subisce gol: "Penso che il fatto del non subire gol sia davvero un merito di tutta la squadra. Da Santi Giménez, che si è sacrificato tantissimo agevolando i difensori. Il mister è bravo, perché lavora sul gruppo squadra su entrambe le fasi. Questa deve essere una bella normalità per una squadra come il Milan".
