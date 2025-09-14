Pagelle Milan-Bologna 1-0: Modric spettacolare, Rabiot subito bene

PAGELLE MILAN-BOLOGNA - Avvio potente del Milan, che sembra voler mettere subito le cose in chiaro. I rossoneri attaccano a creano tanto, ma non riescono a realizzare. Un po' di sfortuna, un po' di mancanza di qualità, ma comunque il controllo della partita non manca. L'occasione più clamorosa è quella di Estupinan, che colpisce un palo, ma c'è anche Gimenez solo davanti al portiere che si fa neutralizzare. San Siro, sempre silenzioso, sembra trascinato dalla squadra . Per il resto, però, il Milan non subisce nulla e va già bene così. Il primo tempo si conclude senza squilli, ma gli applausi iniziali si trasformano in mormorii. La ripresa, però, vede ancora il Milan perfettamente consapevole della partita da fare. Mai in affanno, mai in difficoltà. I rossoneri gestiscono e colpiscono con Modric, dopo una bellissima azione. Per il resto nessun pericolo, anzi si sfiora il raddoppio in un paio di occasioni. Soprattutto ancora con Gimenez, che purtroppo sbaglia ancora... Nel finale Nkunku semina il panico e si guadagna un rigore tolto vergognosamente.