Milan-Bologna, Gabbia: “Nkunku? Era rigore. La reazione di Allegri è stata…”

Su che persona è Nkunku e se ha personalità: “Molta, è un giocatore fortissimo. Non lo scopro io. La carriera che ha fatto fa capire che ha personalità da vendere. Ce lo godiamo”.

Sull'episodio di Allegri: “Sicuramente la reazione del mister è quella che abbiamo avuto tutti noi. Ma in campo dobbiamo essere più equilibrati. Ma il mister ed il suo staff sono stati lì fino all’ultimo minuto a stimolarci, a dirci una cosa in più. Siamo felici ed onorati di averli con noi. Dobbiamo seguire tutti i loro consigli per fare bene in stagione”.

Su Maignan: “Era molto dispiaciuto per aver lasciato il campo oggi, ci teneva ad aiutare la squadra a vincere la partita. Farà degli esami in settimana e vedremo l’entità. Sono molto dispiaciuto per Mike, so il professionista che è e dà davvero tutto. Ci aiuta. Ci tengo anche a fare i complimenti a Terracciano, è entrato molto bene. Ha dimostrato di avere grande esperienza, ci ha dato un grande aiuto”.

Cosa vede di nuovo in difesa, suo reparto: “Oggi, ma anche a Lecce, abbiamo dato risposte positive in primis a noi stessi. Abbiamo lavorato veramente da squadra, ci tengo a fare i complimenti a Santi, a Loftus, a Pulisic. Da davanti ci hanno dato una mano con un pressing feroce che ci ha agevolato la vita dietro. È davvero un lavoro di squadra, il mister spinge su questo e sta martellando ogni giorno. Noi abbiamo voglia di migliorare e di spingerci sempre più in là”