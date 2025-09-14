Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Bologna, Gabbia: “Nkunku? Era rigore. La reazione di Allegri è stata…”

MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna, Gabbia: “Nkunku? Era rigore. La reazione di Allegri è stata…”

Milan-Bologna, Gabbia: “Nkunku? Era rigore. La reazione di Allegri è stata…” - immagine 1
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel post partita di Milan-Bologna, gara della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se era rigore su Nkunku:“Una situazione che secondo noi, gruppo squadra del Milan, è rigore. Poi le scelte vengono fatte da altre persone, gli arbitri hano visto un’altra cosa. Fortunatamente oggi il lavoro di squadra ci ha permesso di vincere ugualmente la partita. Inutile rimuginare sull’episodio. Mi dispiace per Chris (Nkunku, ndr), perché avrebbe tirato lui, ci tenevo che alla prima a San Siro si sbloccasse”.

LEGGI ANCHE

Su che persona è Nkunku e se ha personalità: “Molta, è un giocatore fortissimo. Non lo scopro io. La carriera che ha fatto fa capire che ha personalità da vendere. Ce lo godiamo”.

Sull'episodio di Allegri: “Sicuramente la reazione del mister è quella che abbiamo avuto tutti noi. Ma in campo dobbiamo essere più equilibrati. Ma il mister ed il suo staff sono stati lì fino all’ultimo minuto a stimolarci, a dirci una cosa in più. Siamo felici ed onorati di averli con noi. Dobbiamo seguire tutti i loro consigli per fare bene in stagione”.

Su Maignan: “Era molto dispiaciuto per aver lasciato il campo oggi, ci teneva ad aiutare la squadra a vincere la partita. Farà degli esami in settimana e vedremo l’entità. Sono molto dispiaciuto per Mike, so il professionista che è e dà davvero tutto. Ci aiuta. Ci tengo anche a fare i complimenti a Terracciano, è entrato molto bene. Ha dimostrato di avere grande esperienza, ci ha dato un grande aiuto”.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Cosa vede di nuovo in difesa, suo reparto: “Oggi, ma anche a Lecce, abbiamo dato risposte positive in primis a noi stessi. Abbiamo lavorato veramente da squadra, ci tengo a fare i complimenti a Santi, a Loftus, a Pulisic. Da davanti ci hanno dato una mano con un pressing feroce che ci ha agevolato la vita dietro. È davvero un lavoro di squadra, il mister spinge su questo e sta martellando ogni giorno. Noi abbiamo voglia di migliorare e di spingerci sempre più in là”

 

Leggi anche
Milan-Bologna, Gabbia: “Non subire gol deve essere una bella normalità”
Milan-Bologna, Italiano: “Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista”

© RIPRODUZIONE RISERVATA