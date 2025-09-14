Milan-Bologna, Italiano: “Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista”

In difficoltà contro il blocco basso. dove sta il problema? "Abbiamo preparato la partita sapendo del blocco basso del Milan e sapendo di poter aver per tanti minuti la palla nei piedi. Non siamo stati veloci nel cambiare fronte. Abbiamo fatto ammonire tre di loro nel primo tempo ma poi non abbiamo brillato nel secondo tempo. Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista ma rimango fiducioso. Per ora non basta, dobbiamo fare molto di più".

Sulla mancanza di Odgaard in forma: "Odgaard di solito fa gol sui cross. Di solito ne mettiamo in mezzo molti di più. Jens ha queste soluzioni e crescerà anche lui. È comunque reduce da un intervento bruttino e sta avendo alti e bassi. Quando entrerrà in condizione, ritornerà il vero Jens".

Solo una vittoria nelle prime tre partite, dove punta il focus per le prossime settimane: "Abbiamo incontrato tre squadre fortissime. Dobbiamo battere sulle situazioni da gol, sul creare di più, sul tirare più volte. Tre squadre importanti le abbiamo incontrate e questo deve essere spunto per tornare ad essere più forti. Da settimana prossima potremo ripartire bene con questi ragazzi intelligenti".