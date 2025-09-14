Pianeta Milan
Milan-Bologna, Italiano: “Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista”

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026
Vincenzo Italiano, allenatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul primo tempo: "Detto che c'è tempo per il percorso, il primo tempo non mi è dispiaciuto. Potevamo solo creare più situazioni di pericolo. Mi aspettavo un cambio di passo nel secondo tempo. Dobbiamo lavorare sull'inserimento dei nuovi e sulla velocità nel palleggio. Però siamo all'inizio e lavoreremo per migliorare. Dobbiamo accelerare con i nuovi".

In difficoltà contro il blocco basso. dove sta il problema? "Abbiamo preparato la partita sapendo del blocco basso del Milan e sapendo di poter aver per tanti minuti la palla nei piedi. Non siamo stati veloci nel cambiare fronte. Abbiamo fatto ammonire tre di loro nel primo tempo ma poi non abbiamo brillato nel secondo tempo. Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista ma rimango fiducioso. Per ora non basta, dobbiamo fare molto di più".

Sulla mancanza di Odgaard in forma: "Odgaard di solito fa gol sui cross. Di solito ne mettiamo in mezzo molti di più. Jens ha queste soluzioni e crescerà anche lui. È comunque reduce da un intervento bruttino e sta avendo alti e bassi. Quando entrerrà in condizione, ritornerà il vero Jens".

Solo una vittoria nelle prime tre partite, dove punta il focus per le prossime settimane: "Abbiamo incontrato tre squadre fortissime. Dobbiamo battere sulle situazioni da gol, sul creare di più, sul tirare più volte. Tre squadre importanti le abbiamo incontrate e questo deve essere spunto per tornare ad essere più forti. Da settimana prossima potremo ripartire bene con questi ragazzi intelligenti".

