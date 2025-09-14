Milan-Bologna, Allegri: “Saelemaekers può diventare ancora più forte”

Milan-Bologna 1-0, così Allegri nel post-partita di 'San Siro'

Sulla vittoria: "Credo che la squadra abbia fatto una bella partita. Abbiamo difeso di squadra e concesso poco o niente. Quando non riuscivamo a fare le cose giuste, non abbiamo concesso niente in difesa al Bologna che è una buona squadra. Potevamo sfruttare meglio le occasioni create, ma la cosa più importante è lo spirito. Stiamo crescendo piano piano".