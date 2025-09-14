Milan-Bologna, Allegri: “Saelemaekers può diventare ancora più forte”

Sul Milan che ha blindato la propria difesa: "La squadra quando si compatta, in questo momento qui, sta migliorando la parte difensiva. Cè più attenzione da parte di tutti. Ma anche davanti, con la qualità, abbiamo avuto diverse occasioni".
Sull'espulsione a fine gara e sulla prova dei suoi: "Dovevo essere un po' più lucido io dopo il rigore che non ci è stato concesso! Ma alla squadra vanno fatti i complimenti. Bella partita di Alexis Saelemaekers, che ha giocato da ammonito: può diventare un giocatore ancora più forte di quello che è. Anche Fikayo Tomori ha giocato bene. Ma tutta la squadra ha risposto bene".
Sulla prestazione di Ruben Loftus-Cheek, che ha avviato l'azione del gol-vittoria: "Credo che abbia fatto una bella partita, sta migliorando. Cresce in condizione dopo gli infortuni della passata stagione: quando parte in campo aperto diventa devastante. Poi Saelemaekers ha fatto un bel passaggio".
