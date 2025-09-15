Milan, infortuni Maignan e Pavlovic: ecco l’esito degli esami | PM News

Il difensore centrale serbo, classe 2001, aveva lasciato il campo nell'intervallo, sostituito da Koni De Winter, per via di un risentimento al flessore della coscia sinistra. Per il portiere francese classe 1995, fuori al 56' e rimpiazzato tra i pali da Pietro Terracciano, invece, un risentimento al polpaccio della gamba destra.
Escluse lesioni muscolari per entrambi i calciatori—
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, stamattina Maignan e Pavlovic hanno svolto degli esami strumentali per capire di quale entità fossero i problemi e, fortunatamente, gli esami hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. I due calciatori, ora, saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica.
Difficile, ad onor del vero, che possano esserci sabato 20 settembre per Udinese-Milan di campionato. Vedremo se riusciranno a recuperare per le partite successive.
