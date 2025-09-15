Milan, infortuni Maignan e Pavlovic: ecco l’esito degli esami | PM News

Pianeta Milan
Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, rimasti vittima di infortuni durante Milan-Bologna, hanno svolto in mattinata gli esami. Le ultime news
Ieri sera, a 'San Siro', bella vittoria per il Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Più netta di quanto non dica il risultato finale, 1-0. Oltre al gol di Luka Modric, infatti, i rossoneri hanno colpito ben 4 pali e si sono visti negare almeno un paio di calci di rigore sacrosanti da arbitro e V.A.R..

Infortuni Maignan e Pavlovic, sospiro di sollievo per il Milan!

Allegri può di certo sorridere per la strada intrapresa dal suo Milan, ma anche per le notizie che giungono dall'infermeria. Infatti, ieri sera, come si ricorderà, Strahinja Pavlovic e Mike Maignan erano usciti anzitempo dal campo per via di infortuni di varia tipologia.

Il difensore centrale serbo, classe 2001, aveva lasciato il campo nell'intervallo, sostituito da Koni De Winter, per via di un risentimento al flessore della coscia sinistra. Per il portiere francese classe 1995, fuori al 56' e rimpiazzato tra i pali da Pietro Terracciano, invece, un risentimento al polpaccio della gamba destra.

Escluse lesioni muscolari per entrambi i calciatori

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, stamattina Maignan e Pavlovic hanno svolto degli esami strumentali per capire di quale entità fossero i problemi e, fortunatamente, gli esami hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. I due calciatori, ora, saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica.

Difficile, ad onor del vero, che possano esserci sabato 20 settembre per Udinese-Milan di campionato. Vedremo se riusciranno a recuperare per le partite successive.

