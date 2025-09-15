Milan, infortuni Maignan e Pavlovic: ecco l’esito degli esami | PM News

Il difensore centrale serbo, classe 2001 , aveva lasciato il campo nell'intervallo, sostituito da Koni De Winter , per via di un risentimento al flessore della coscia sinistra . Per il portiere francese classe 1995 , fuori al 56' e rimpiazzato tra i pali da Pietro Terracciano , invece, un risentimento al polpaccio della gamba destra .

Escluse lesioni muscolari per entrambi i calciatori

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, stamattina Maignan e Pavlovic hanno svolto degli esami strumentali per capire di quale entità fossero i problemi e, fortunatamente, gli esami hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. I due calciatori, ora, saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica.