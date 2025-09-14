Rottura del crociato per Bonomi: il sostegno di Milan Futuro e Primavera

Milan Futuro e Primavera: "Forza Bono"
Alessandro Bonomi, attaccante classe 2006 del Milan Futuro e del Milan Primavera, ha riportato qualche giorno fa la rottura del crociato. Una brutta notizia per il club e per un giocatore così giovane come lui. Bonomi, infatti, è uno dei talenti di spicco del settore giovanile rossonero e dovrà stare lontano dal campo per parecchi mesi. Lo ha confermato lui stesso tramite un messaggio scritto via social nei giorni scorsi. Le sue parole: "Purtroppo gli esiti l’hanno confermato, rotto il crociato anteriore, ma non si è spezzata la mia voglia di lottare. So che il percorso sarà lungo e duro, ma lo affronterò con determinazione, con l’obiettivo di tornare più forte di prima".
Il ragazzo si opererà martedì. Nella giornata di oggi sia il Milan Futuro sia il Milan Primavera (qui le pagelle del match contro il Cagliari) hanno voluto mostrare il proprio sostegno a Bonomi prima delle rispettive partite di campionato. Il Milan ha diffuso tramite i social due foto che esprimono il pensiero di sostegno al giocatore da parte delle due selezioni giovanili.
