Rottura del crociato per Bonomi: il sostegno di Milan Futuro e Primavera

Alessandro Bonomi, giocatore del settore giovanile rossonero, ha riportato la rottura del crociato qualche giorno fa. Milan Primavera e Milan Futuro, prima delle rispettive partite, hanno mostrato il loro sostegno al ragazzo

Alessandro Bonomi, attaccante classe 2006 del Milan Futuro e del Milan Primavera, ha riportato qualche giorno fa la rottura del crociato. Una brutta notizia per il club e per un giocatore così giovane come lui. Bonomi, infatti, è uno dei talenti di spicco del settore giovanile rossonero e dovrà stare lontano dal campo per parecchi mesi. Lo ha confermato lui stesso tramite un messaggio scritto via social nei giorni scorsi. Le sue parole: "Purtroppo gli esiti l’hanno confermato, rotto il crociato anteriore, ma non si è spezzata la mia voglia di lottare. So che il percorso sarà lungo e duro, ma lo affronterò con determinazione, con l’obiettivo di tornare più forte di prima".