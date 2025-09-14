Primavera 1, pagelle Cagliari-Milan 0-2: Ossola incanta, Castiello non perdona

Si è disputata, in mattinata, al campo 1 del 'CRAI Sport Center' di Assemini (CA), la partita Cagliari-Milan, valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto in trasferta, 0-2, grazie ai gol di Lorenzo Ossola e Alex Castiello nella ripresa. Ecco le nostre pagelle. PROSSIMA SCHEDA