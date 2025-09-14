Milan, Pulisic potrebbe partire dalla panchina questa sera contro il Bologna. Sarebbe la seconda gara di fila in rossonero non da titolare per l'attaccante. Certo, contro il Lecce è stato inserito nella ripresa perché non al meglio fisicamente. A detta di Allegri, invece, in vista del Bologna Pulisic non avrebbe alcun tipo di problema. L'esterno ha giocato con gli USA durante la pausa per le partite delle nazionali rientrando tardi e svolgendo pochi allenamenti con la squadra, ma è un discorso che vale anche per Gimenez e Rabiot che però dovrebbero entrambi partire tra i titolari.