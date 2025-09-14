Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pulisic da dodicesimo uomo? L’attaccante può essere la carta dalla panchina

MILAN-BOLOGNA

Milan, Pulisic da dodicesimo uomo? L’attaccante può essere la carta dalla panchina

Milan, Pulisic è il jolly di Allegri dalla panchina? Una frase può essere la chiave
Milan, Pulisic di nuovo dalla panchina contro il Bologna? L'attaccante rossonero potrebbe essere l'asso nella manica di Massimiliano Allegri. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Pulisic potrebbe partire dalla panchina questa sera contro il Bologna. Sarebbe la seconda gara di fila in rossonero non da titolare per l'attaccante. Certo, contro il Lecce è stato inserito nella ripresa perché non al meglio fisicamente. A detta di Allegri, invece, in vista del Bologna Pulisic non avrebbe alcun tipo di problema. L'esterno ha giocato con gli USA durante la pausa per le partite delle nazionali rientrando tardi e svolgendo pochi allenamenti con la squadra, ma è un discorso che vale anche per Gimenez e Rabiot che però dovrebbero entrambi partire tra i titolari.

Milan, Pulisic dalla panchina?

Le scelte di Allegri dovrebbero essere queste: Rabiot subito titolare a centrocampo con Loftus-Cheek spostato in avanti dietro Gimenez. Se dovesse andare davvero così, Pulisic partirebbe dalla panchina. Potrebbe essere solo un caso o un possibile trend stagionale? Si perché in attacco il Milan non ha ancora recuperato Leao, alle prese con l'infortunio al polpaccio, e non ha ancora Nkunku al massimo della forma, visto che come raccontato da Allegri ha solo 25/30 minuti nelle gambe. Quando tutti saranno al meglio come gestirà il proprio attacco l'allenatore rossonero?

LEGGI ANCHE

Allegri, parole importanti

—  

Un passaggio dalla sua conferenza stampa potrebbe essere davvero molto importante e significativo: "Indipendentemente da Pulisic, a calcio una volta si giocava in 13, ora in 15. Le cinque sostituzioni sono determinanti. I cambi sono più determinanti dei titolari. Nell'ultima mezz'ora le partite cambiano e i cambi possono determinare in positivo o negativo". Il pensiero di Allegri è chiaro: i cambi e chi parte dalla panchina può essere importante e determinante come i titolari.

LEGGI ANCHE: Primavera 1, pagelle Cagliari-Milan 0-2: Ossola incanta, Castiello non perdona>>>

Che questo sia il ruolo a cui è destinato Pulisic? L'innesto dell'attaccante del Milan a gara in corso può davvero cambiarla in favore dei rossoneri. Ovviamente dipenderà anche dagli avversari, ma Allegri ha un grande potenziale offensivo tra le mani.

Leggi anche
Ex Milan, Fabregas su Morata: “Il momento arriva per tutti”
Milan, segnali da Ossola. Allegri con Rabiot ha deciso? Maldini e Theo Hernandez …

© RIPRODUZIONE RISERVATA