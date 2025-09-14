Allegri, parole importanti—
Un passaggio dalla sua conferenza stampa potrebbe essere davvero molto importante e significativo: "Indipendentemente da Pulisic, a calcio una volta si giocava in 13, ora in 15. Le cinque sostituzioni sono determinanti. I cambi sono più determinanti dei titolari. Nell'ultima mezz'ora le partite cambiano e i cambi possono determinare in positivo o negativo". Il pensiero di Allegri è chiaro: i cambi e chi parte dalla panchina può essere importante e determinante come i titolari.
Che questo sia il ruolo a cui è destinato Pulisic? L'innesto dell'attaccante del Milan a gara in corso può davvero cambiarla in favore dei rossoneri. Ovviamente dipenderà anche dagli avversari, ma Allegri ha un grande potenziale offensivo tra le mani.
