Conferenza Milan-Bologna, le parole di Allegri alla vigilia | LIVE News

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, presenta in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Bologna di domani: il LIVE
+++ MILAN-BOLOGNA, ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA LIVE +++
—
Domani, domenica 14 settembre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro' per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita di fondamentale importanza per il Diavolo, reduce da una sconfitta (1-2) in casa contro la Cremonese e da una vittoria (2-0) in trasferta contro il Lecce nelle prime due sfide. Non sarà facile, però, venire a capo dell'ostico rivale, che già ha battuto i rossoneri nell'ultima finale della Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma.
Ma domani, si spera, sarà un'altra storia. Con il Milan che si augura di poter ripartire di slancio, con una bella vittoria, dopo la sosta per via degli impegni delle Nazionali. Allegri, tecnico milanista, presenta i temi principali di Milan-Bologna di campionato in conferenza nella sala stampa del centro sportivo rossonero dalle ore 12:00. Restate con noi per il LIVE testuale dell'evento, per non perdervi neanche una dichiarazione di mister Allegri con la nostra diretta testuale.