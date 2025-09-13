Conferenza Milan-Bologna, le parole di Allegri alla vigilia | LIVE News

Sulle parole di Rabiot che ha detto che si sono sentiti e se può giocare: "A voi piace giocare, via messaggio ci siamo sentiti. Poi non ci eravamo più sentiti prima del trasferimento. Sta bene, come tutti. Nkunku è quello più indietro fisicamente perché si allenava a parte. Ha fatto due settimane con noi e solo tre giorni al completo. Ha 25/30 minuti nelle gambe. È a disposizione ed è importante. Vediamo se Rabiot gioca titolare, devo valutare i rientri. Soprattutto quelli di lungo raggio. Avendo poi Nkunku a mezzo servizio e Rafa Leao fuori, c'è Balentien che è entrato bene e Gimenez che ha fatto bene in Nazionale e sono contento. È bravo e ha gol nelle gambe. Non scordiamoci che è arrivato a gennaio e i primi mesi, soprattutto a metà stagione nel Milan, serve adattamento. Sono convinto possa fare un'ottima stagione".