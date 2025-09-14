Milan-Bologna, probabili formazioni: ecco la carta ‘segreta’ di Allegri

Milan-Bologna, terza giornata della Serie A 2025-26. Per i rossoneri la partita, sulla carta, più difficile di questo inizio stagione. La squadra di Allegri ha battuto Bari (in Coppa Italia) e Lecce per 2-0, ma ha perso in casa contro la Cremonese per 2-1. Per questo la partita di questa sera è comunque importante: serve trovare la vittoria in campionato a San Siro. Ecco le probabili formazioni di Milan-Bologna da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA