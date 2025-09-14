ECCO DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING MILAN-BOLOGNA
Milan-Bologna, dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è il Milan-Bologna, terza giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE con la diretta testuale
+++ MILAN-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinian; Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. All. Vincenzo Italiano.
+++ MILAN-BOLOGNA, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Bologna, terza giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
