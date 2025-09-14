Con l'arrivo di Rabiot, quindi, Allegri sembrerebbe avere in testa il suo centrocampo titolare, almeno per il momento: Loftus-Cheek, Modric e Rabiot. Un reparto ben bilanciato tra fisicità, qualità, corsa e inserimento. Perfetto per quello che vuole Allegri dalla sua mediana. Restano però due incognite e dubbi: cosa ne sarà di Ricci e Jashari? Il primo potrebbe essere al momento il primo cambio di Modric, il secondo deve recuperare dalla frattura subita in allenamento. Probabilmente saranno due pezzi importanti per il futuro del Milan. Vedremo cosa farà Allegri nel corso della stagione.