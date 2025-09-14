Pianeta Milan
Milan-Bologna, Rabiot potrebbe esordire dal primo minuto con la maglia rossonera a San Siro? Massimiliano Allegri ha trovato la sua mediana? Ecco la nostra analisi
Milan-Bologna, Rabiot dovrebbe partire subito da titolare. Il centrocampista francese è arrivato pochi giorni fa a Milano, ma sono bastati pochi allenamenti sulle gambe a Milanello per convincere Massimiliano Allegri a schierarlo dal primo minuto. Salvo sorprese, infatti, l'ex Marsiglia dovrebbe partite dal primo minuto contro i rossoblù. Ruolo? Mezzala di sinistra nel 3-5-2 del Milan. Un segnale chiaro quello di Massimiliano Allegri: al momento, infatti, sembrerebbero essere tre i centrocampisti su cui punta di più.

Modric è partito sempre da titolare in Serie A, così come Loftus-Cheek. Questa sera dovrebbe giocare dal primo minuto anche Fofana, ma forse è il primo candidato ad andare in panchina se e quando Pulisic e Leao torneranno in forma e titolari. Si perché Loftus-Cheek dovrebbe giocare questa sera da seconda punta al posto dello statunitense, ma il suo posto dovrebbe essere quello di mezzala destra.

Con l'arrivo di Rabiot, quindi, Allegri sembrerebbe avere in testa il suo centrocampo titolare, almeno per il momento: Loftus-Cheek, Modric e Rabiot. Un reparto ben bilanciato tra fisicità, qualità, corsa e inserimento. Perfetto per quello che vuole Allegri dalla sua mediana. Restano però due incognite e dubbi: cosa ne sarà di Ricci e Jashari? Il primo potrebbe essere al momento il primo cambio di Modric, il secondo deve recuperare dalla frattura subita in allenamento. Probabilmente saranno due pezzi importanti per il futuro del Milan. Vedremo cosa farà Allegri nel corso della stagione.

