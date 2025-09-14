Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Gimenez: mercato alle spalle. E quelle parole di Allegri …

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Gimenez: mercato alle spalle. E quelle parole di Allegri …

Milan, Gimenez: mercato alle spalle. E quelle parole di Allegri ...
Milan, Gimenez e un'altra occasione dal primo minuto. L'attaccante rossonero, infatti, giocherà contro il Bologna. E le parole di Allegri sono un bel segnale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Santiago Gimenez è stato al centro delle voci di mercato degli ultimi giorni: il Milan e la Roma, infatti, avrebbero provato a imbastire e chiudere lo scambio tra il messicano e Artem Dovbyk. Uno scambio di cui si è parlato fino alle ultime ore del mercato, fino a quando l'agente di Gimenez, Pimenta, ha pubblicato sui social un messaggio chiarissimo: "Sarà perché tifiamo". Poi tag a Santiago Gimenez e una X accanto al Milan. Il messicano resta così in rossonero dopo un'estate ricca di voci.

Milan-Bologna, spazio per Gimenez

—  

Gimenez non ha iniziato male la stagione, anzi: il messicano è andato in gol in tutte le partite in cui ha giocato, ma purtroppo sono stati annullati per fuorigioco di pochi centimetri, specialmente contro il Lecce. Non valgono nulla livello di statistiche ovviamente, ma vale per testimoniare la voglia di Santiago e anche i movimenti d'attaccante puro. Il gol annullato contro il Lecce ne è una prova importante.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, probabili formazioni: ecco la carta 'segreta' di Allegri>>>

Visto l'infortunio di Leao al polpaccio e Nkunku non al meglio, Gimenez sarà di nuovo titolare questa sera contro il Bologna e ha possibilità di esserlo anche contro l'Udinese. Un'occasione d'oro per il messicano per mettersi in mostra. Allegri ne ha parlato bene ieri in conferenza: "Gimenez che ha fatto bene in Nazionale e sono contento. È bravo e ha gol nelle gambe. Non scordiamoci che è arrivato a gennaio e i primi mesi, soprattutto a metà stagione nel Milan, serve adattamento. Sono convinto possa fare un'ottima stagione". Parole che potrebbero spingere Gimenez a dare tutto questa sera.

Leggi anche
Milan-Bologna, la fantasia dei rossoneri passa dai piedi di Modric e …
Milan-Bologna, arriva la prima chance per De Winter?

© RIPRODUZIONE RISERVATA