Milan, Gimenez: mercato alle spalle. E quelle parole di Allegri ...

Visto l'infortunio di Leao al polpaccio e Nkunku non al meglio, Gimenez sarà di nuovo titolare questa sera contro il Bologna e ha possibilità di esserlo anche contro l'Udinese. Un'occasione d'oro per il messicano per mettersi in mostra. Allegri ne ha parlato bene ieri in conferenza: "Gimenez che ha fatto bene in Nazionale e sono contento. È bravo e ha gol nelle gambe. Non scordiamoci che è arrivato a gennaio e i primi mesi, soprattutto a metà stagione nel Milan, serve adattamento. Sono convinto possa fare un'ottima stagione". Parole che potrebbero spingere Gimenez a dare tutto questa sera.