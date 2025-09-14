Pianeta Milan
Milan-Bologna, arriva la prima chance per De Winter?

Koni De Winter non ha ancora debuttato con la maglia del Milan. Domani potrebbe partire titolare contro il Bologna nella difesa a 3 di Massimiliano Allegri
Redazione PM

Nelle prime tre uscite ufficiali della stagione Massimiliano Allegri ha schierato la stessa difesa a 3, composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Domani contro il Bologna - appuntamento per le 20:45 a San Siro - il pacchetto arretrato potrebbe subire una variazione. Secondo le probabili formazioni de 'La Gazzetta dello Sport', De Winter potrebbe prendere il posto di Pavlovic, reduce dalle fatiche con la Serbia durante la sosta per le nazionali. Si tratterebbe dell'esordio del centrale belga con la maglia rossonera. Fin qui, ha collezionato tre panchine contro Bari, Cremonese e Lecce. Allegri si fida di lui, come ha apertamente detto in conferenza stampa.

Milan-Bologna, De Winter al posto di Pavlovic?

—  

Koni De Winter è arrivato al Milan dal Genoa per sostituire Thiaw. Diversamente dal tedesco, De Winter sembra più portato per essere schierato come braccetto di una difesa a 3. Da centrale, invece, bisognerebbe testarlo. In ogni caso, domani contro la squadra di Italiano, il belga - se dovesse partire dal primo minuto - farebbe le veci di Pavlovic. La posizione che occuperà, dunque, dovrebbe essere il braccetto di sinistra.

Si tratterebbe di un ruolo particolare per lui, destro naturale e abituato a giocare come difensore centrale o anche come terzino destro. Domani sera, alle 20:45, ogni dubbio rispetto a una sua possibile collocazione in campo verrà sciolto. Un'ipotesi potrebbe essere quella di vedere Tomori spostato sul centro-sinistra e De Winter sul centro-destra, in una zona di campo più usuale per lui.

