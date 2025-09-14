Milan-Bologna, arriva la prima chance per De Winter?

Nelle prime tre uscite ufficiali della stagione Massimiliano Allegri ha schierato la stessa difesa a 3, composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Domani contro il Bologna - appuntamento per le 20:45 a San Siro - il pacchetto arretrato potrebbe subire una variazione. Secondo le probabili formazioni de 'La Gazzetta dello Sport', De Winter potrebbe prendere il posto di Pavlovic, reduce dalle fatiche con la Serbia durante la sosta per le nazionali. Si tratterebbe dell'esordio del centrale belga con la maglia rossonera. Fin qui, ha collezionato tre panchine contro Bari, Cremonese e Lecce. Allegri si fida di lui, come ha apertamente detto in conferenza stampa.