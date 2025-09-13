Milan-Bologna, le probabili formazioni: Pulisic o Rabiot per Allegri?

La terza giornata di Serie A è già iniziata, molte squadre sono già scese in campo. All'appello manca ancora il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri sono attesi dallo scontro con il Bologna, che andrà in scena domani sera, ore 20:45, a San Siro. Dopo il brutto esordio contro la Cremonese, gli uomini di Allegri sono chiamati a confermare i progressi visti contro il Lecce. In più, questa partita sarà la prima da quando è terminato il calciomercato. Il tecnico livornese potrà dunque contare su alcuni nuovi innesti, arrivati durante gli ultimi giorni di mercato. Si tratta di Rabiot, Nkunku e Odogu. In particolare, c'è grande attesa per il possibile debutto dei primi due. Mentre Nkunku non partirà certamente da titolare, Rabiot, invece, potrebbe essere schierato dal primo minuto. Tutto, però, è ancora incerto anche perché Allegri non ha fatto trapelare indicazioni precise nel corso della conferenza stampa di oggi. Quali saranno i due undici dei rossoneri e del Bologna di Vincenzo Italiano? Ecco le probabili scelte dei due allenatori, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport'.