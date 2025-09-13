Milan-Bologna, le probabili formazioni: Pulisic o Rabiot per Allegri?

La terza giornata di Serie A vedrà sfidarsi domani sera a San Siro, ore 20:45, Milan e Bologna. Ecco le possibili scelte di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano
La terza giornata di Serie A è già iniziata, molte squadre sono già scese in campo. All'appello manca ancora il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri sono attesi dallo scontro con il Bologna, che andrà in scena domani sera, ore 20:45, a San Siro. Dopo il brutto esordio contro la Cremonese, gli uomini di Allegri sono chiamati a confermare i progressi visti contro il Lecce. In più, questa partita sarà la prima da quando è terminato il calciomercato. Il tecnico livornese potrà dunque contare su alcuni nuovi innesti, arrivati durante gli ultimi giorni di mercato. Si tratta di Rabiot, Nkunku e Odogu. In particolare, c'è grande attesa per il possibile debutto dei primi due. Mentre Nkunku non partirà certamente da titolare, Rabiot, invece, potrebbe essere schierato dal primo minuto. Tutto, però, è ancora incerto anche perché Allegri non ha fatto trapelare indicazioni precise nel corso della conferenza stampa di oggi. Quali saranno i due undici dei rossoneri e del Bologna di Vincenzo Italiano? Ecco le probabili scelte dei due allenatori, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport'.
Milan-Bologna, le probabili formazioni
Per quanto riguarda la formazione titolare del Milan ci sono ancora dei ballottaggi, che verranno probabilmente risolti solamente domani mattina. In particolare, le zone di campo in cui Allegri sembra avere dei dubbi sono la difesa e la trequarti. Nel pacchetto arretrato, infatti, potrebbe fare il suo esordio rossonero De Winter al posto di Pavlovic, reduce da 180' in campo con la nazionale serba. Dietro a Gimenez, invece, il ballottaggio è tra Rabiot e Pulisic. Nel caso dovesse giocare il francese, molto probabilmente sarà Loftus-Cheek ad avanzare in posizione da sotto-punta. Ecco, dunque, le possibili scelte dei due allenatori.