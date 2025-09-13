Milan-Bologna, cambio modulo in vista per Allegri? Da 3-5-2 a 3-4-2-1?

Domenica contro il Bologna potrebbe verificarsi uno scenario simile. Tuttavia, dovrebbero cambiare gli interpreti. I due centrocampisti davanti alla difesa e l'attaccante dovrebbero rimanere gli stessi; la trequarti, invece, dovrebbe assumere una configurazione differente e molto muscolare. I candidati per essere titolari alle spalle del 'Bebote' sono Loftus-Cheek e Rabiot, mezzali dalle caratteristiche simili che possono essere impiegate qualche metro più avanti, a ridosso della punta. L'inglese ha già dimostrato di trovarsi a suo agio in quella posizione sia contro il Lecce sia nell'ultimo Milan di Pioli. Il francese ha occupato quella casella l'anno scorso nel Marsiglia di De Zerbi (che ha utilizzato proprio questo modulo nella passata stagione). La fantasia di Saelemaekers verrà dislocata in fascia, con il belga pronto a percorrere l'intera corsia di destra.