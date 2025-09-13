Pianeta Milan
MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna, cambio modulo in vista per Allegri? Da 3-5-2 a 3-4-2-1?

Milan-Bologna, cambio modulo in vista per Allegri? Da 3-5-2 a 3-4-2-1?
Contro il Bologna domenica a San Siro Allegri potrebbe schierare il Milan con una variante del 3-5-2. Si tratta del 3-4-2-1
Oggi è la vigilia di Milan-Bologna, partita valevole per la terza giornata di campionato. La Serie A dei rossoneri non è iniziata nel migliore dei modi: sconfitta contro la Cremonese e vittoria contro il Lecce. Solo tre punti ottenuti in due partite contro squadre inferiori a livello di organico. Adesso gli uomini di Massimiliano Allegri sono attesi da un match probante, contro una squadra spesso ostica da affrontare. I rossoneri sono chiamati a confermare i segnali di ripresa dati nell'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Le probabili formazioni della sfida - secondo quanto riporta Sky Sport - confermano il 3-5-2 visto nelle prime uscite, anche se ci potrebbero essere delle sorprese riguardo ad alcuni interpreti. In particolare, si attendono cambiamenti tra difesa e centrocampo. Quest'ultimo reparto, poi, potrebbe essere particolarmente folto e porta a pensare a un possibile cambio di modulo. Non è che Allegri passerà a un 3-4-2-1?

Verso Milan-Bologna, Allegri cambia modulo?

Già nella partita contro il Lecce, il 3-5-2 assomigliava parecchio a un 3-4-2-1. Davanti alla difesa, infatti, si posizionavano Fofana e Modric. Loftus-Cheek ricopriva una posizione più avanzata, a supporto dell'unica punta Gimenez. Saelemaekers, dotato di grande libertà, poteva svariare sul fronte d'attacco partendo dal centro-sinistra.

Domenica contro il Bologna potrebbe verificarsi uno scenario simile. Tuttavia, dovrebbero cambiare gli interpreti. I due centrocampisti davanti alla difesa e l'attaccante dovrebbero rimanere gli stessi; la trequarti, invece, dovrebbe assumere una configurazione differente e molto muscolare. I candidati per essere titolari alle spalle del 'Bebote' sono Loftus-Cheek e Rabiot, mezzali dalle caratteristiche simili che possono essere impiegate qualche metro più avanti, a ridosso della punta. L'inglese ha già dimostrato di trovarsi a suo agio in quella posizione sia contro il Lecce sia nell'ultimo Milan di Pioli. Il francese ha occupato quella casella l'anno scorso nel Marsiglia di De Zerbi (che ha utilizzato proprio questo modulo nella passata stagione). La fantasia di Saelemaekers verrà dislocata in fascia, con il belga pronto a percorrere l'intera corsia di destra.

