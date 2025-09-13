Neanche due settimane dopo la chiusura del calciomercato estivo, ai piani alti di 'Casa Milan' ci si accorge che, con tutta probabilità, la rosa è un pelo più corta del necessario. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare hanno acquistato molto (dieci volti nuovi più il ritorno di Alexis Saelemaekers dal prestito) e venduto il doppio. Così facendo, hanno creato un organico snello e ad hoc per questa stagione. Dimenticando, però, forse, qualche puntello del quale, con il passare delle partite, potrebbe sentirsi l'esigenza. PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato, il Milan pesca questo ‘vice’ Estupinan tra gli svincolati
Pervis Estupinan non sembra convincere il Milan al 100%: motivo per cui può arrivare subito un rinforzo dal calciomercato svincolati
