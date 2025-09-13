Calciomercato, il Milan pesca questo ‘vice’ Estupinan tra gli svincolati

Neanche due settimane dopo la chiusura del calciomercato estivo, ai piani alti di 'Casa Milan' ci si accorge che, con tutta probabilità, la rosa è un pelo più corta del necessario. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare hanno acquistato molto (dieci volti nuovi più il ritorno di Alexis Saelemaekers dal prestito) e venduto il doppio. Così facendo, hanno creato un organico snello e ad hoc per questa stagione. Dimenticando, però, forse, qualche puntello del quale, con il passare delle partite, potrebbe sentirsi l'esigenza. PROSSIMA SCHEDA