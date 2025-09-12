Milan-Bologna, le probabili formazioni: subito Rabiot e cambio in difesa?

È ormai in archivio la prima sosta per le nazionali della stagione 2025/26. È dunque ora di tornare a pensare al campionato. Dopo il brutto esordio con sconfitta contro la Cremonese, il Milan ha dato buoni segnali di ripresa alla seconda giornata contro il Lecce. Domenica sera i rossoneri sono attesi dal primo impegno davvero probante di questa Serie A. A San Siro, alle ore 20:45, è infatti in programma Milan-Bologna. Da ieri tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali sono tornati a Milanello, pronti per preparare la sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano. Allegri ha già fatto le prime prove di formazione per la sfida. Ecco, dunque, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio - giornalista di Sky Sport -, quale potrebbe essere l'undici titolare del tecnico livornese.