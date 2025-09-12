Milan-Bologna, le probabili formazioni: subito Rabiot e cambio in difesa?

Si avvicina la ripresa della Serie A. Domenica andrà in scena a San Siro Milan-Bologna, ecco la probabile formazione di Massimiliano Allegri
È ormai in archivio la prima sosta per le nazionali della stagione 2025/26. È dunque ora di tornare a pensare al campionato. Dopo il brutto esordio con sconfitta contro la Cremonese, il Milan ha dato buoni segnali di ripresa alla seconda giornata contro il Lecce. Domenica sera i rossoneri sono attesi dal primo impegno davvero probante di questa Serie A. A San Siro, alle ore 20:45, è infatti in programma Milan-Bologna. Da ieri tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali sono tornati a Milanello, pronti per preparare la sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano. Allegri ha già fatto le prime prove di formazione per la sfida. Ecco, dunque, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio - giornalista di Sky Sport -, quale potrebbe essere l'undici titolare del tecnico livornese.
Milan, Allegri cambia in attacco e in difesa?
Allegri dovrebbe continuare a schierare la sua squadra con il 3-5-2 delle prime uscite. Nonostante ciò, ci si aspetta alcuni cambi di formazione per quanto riguarda gli interpreti di questo modulo. Innanzitutto, la prima variazione potrebbe riguardare la difesa. Al posto di Pavlovic, sembra che sia stato provato nel ruolo di braccetto il nuovo arrivato De Winter. A centrocampo, invece, dovrebbero essere confermati Modric, Fofana e Loftus-Cheek. Quest'ultimo, però, potrebbe avanzare quasi in posizione di seconda punta dietro a Gimenez. In questo modo, in mediana si liberebbe un posto. Chi potrebbe occuparlo è Rabiot, presentatosi in grande forma in questi primi giorni a Milanello (e presentatosi oggi in conferenza stampa). Ecco, dunque, le probabili formazioni.