Milan, Rabiot: “3 chiamate da Allegri. Qui per vincere la Champions” | LIVE NEWS

Sui tanti allenatori e compagni di Nazionale che avevano avuto a che fare col Milan e se li ha sentiti: "Si si, anche Maignan mi ha parlato bene del Milan, ma anche Theo Hernandez che è andato via. Mi ha detto che mi sarei trovato bene, che è una grande squadra, una famiglia, con gente che lavora bene. Però anche Allegri ci aveva già lavorato, è molto legato a questa squadra. Mi hanno convinto è sbagliato, perché so che il Milan è prestigioso, una delle migliori al mondo come squadra. Ma è importante avere l'opinione di chi è passato da qui e mi hanno parlato tutti bene. Ero convinto di fare la scelta giusta".