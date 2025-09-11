PIANETAMILAN i nostri video Rabiot a Milano: “Sono molto felice. Forza Milan” | PM VIDEO
Rabiot a Milano: “Sono molto felice. Forza Milan” | PM VIDEO
Adrien Rabiot, nuovo centrocampista del Milan, è sbarcato finalmente a Milano. Il francese arriva dal Marsiglia per una cifra che dovrebbe essere di poco inferiore ai 10 milioni di euro bonus compresi. Oggi, probabilmente, il primo allenamento con Allegri e compagni. Ecco l'arrivo di Rabiot all'aeroporto Malpensa Prime di Milano con le prime parole da rossonero. Video dal nostro inviato Stefano Bressi.