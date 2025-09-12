Milan-Bologna, probabile formazione: qualche dubbio per Allegri. Rabiot …

Secondo il quotidiano, in attacco i favoriti sarebbero Gimenez e Pulisic, rientrati in ottime condizioni fisiche dopo gli impegni con Messico e USA. Non ci sarà Leao: il portoghese resta sempre alle prese con l'infortunio al polpaccio subito contro il Bari. In difesa nessun problema per Estupinan che si dovrebbe giocare il posto a sinistra con Bartesaghi. A destra sicuro Saelemaekers. Difesa a tre confermata con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Possibili cambi a centrocampo: Rabiot ha chance di giocare dal primo minuto, magari al posto di Fofana. Gli altri due posti per Modric e Loftus-Cheek. Ecco la probabile formazione rossonera per Milan-Bologna.