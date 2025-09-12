Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Bologna, probabile formazione: qualche dubbio per Allegri. Rabiot …

FORMAZIONI

Milan-Bologna, probabile formazione: qualche dubbio per Allegri. Rabiot …

Milan-Bologna, probabile formazione: spazio per Rabiot? Le ultime
Milan-Bologna, probabile formazione: Allegri potrebbe puntare subito su Adrien Rabiot? Ecco le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Bologna, terza giornata della Serie A 2025-26. I rossoneri tornano in campo dopo la pausa per la partite delle nazionali. Per Allegri la partita sulla carta più difficile affrontata finora dal suo ritorno sulla panchina rossonera. 'Il Corriere dello Sport' fa il punto sulla probabile formazione del Diavolo a pochi giorni dalla partita, in programma domenica sera a San Siro.

Milan-Bologna, probabile formazione

Secondo il quotidiano, in attacco i favoriti sarebbero Gimenez e Pulisic, rientrati in ottime condizioni fisiche dopo gli impegni con Messico e USA. Non ci sarà Leao: il portoghese resta sempre alle prese con l'infortunio al polpaccio subito contro il Bari. In difesa nessun problema per Estupinan che si dovrebbe giocare il posto a sinistra con Bartesaghi. A destra sicuro Saelemaekers. Difesa a tre confermata con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Possibili cambi a centrocampo: Rabiot ha chance di giocare dal primo minuto, magari al posto di Fofana. Gli altri due posti per Modric e Loftus-Cheek. Ecco la probabile formazione rossonera per Milan-Bologna.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare studia la mossa: la chiave per il colpo in difesa?>>>

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot (Fofana), Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Leggi anche
Milan-Bologna, non solo Gimenez: Allegri prepara la mossa a sorpresa
Milan-Bologna, quale formazione per Allegri? Ecco le possibili scelte

© RIPRODUZIONE RISERVATA