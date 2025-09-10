Milan-Bologna, quale formazione per Allegri? Ecco le possibili scelte

Milan-Bologna, Allegri potrebbe essere già in emergenza per la sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano. Ecco la probabile formazione
Milan, Allegri si prepara alla terza partita in campionato dal suo ritorno sulla panchina rossonera. L'allenatore è partito con una sconfitta contro la Cremonese e con una vittoria importante contro il Lecce. La pausa per le Nazionali ha lasciato tracce positive, ma anche negative per i rossoneri verso la partita di domenica sera contro il Bologna. Il Milan, infatti, potrebbe dovere fare a meno di Leao: il portoghese non ha ancora recuperato appieno dall'infortunio al polpaccio subito contro il Bari. I rossoneri potrebbero tenerlo ancora a riposo evitando rischi di ricadute.
Milan-Bologna, probabile formazione
—
In attacco potrebbe essere già emergenza, visto che, senza Leao, Allegri potrebbe essere costretto a puntare di nuovo su Pulisic e Gimenez, che torneranno a Milanello dopo gli impegni con le nazionali solo domani, a pochi giorni dalla sfida con il Bologna. I due probabilmente si faranno trovare pronti, ma avranno comunque nelle gambe pochi allenamenti con la squadra e le partite da poco giocate. Anche Nkunku non sarebbe al top della forma e potrebbe avere bisogno di altro tempo per poter essere schierato da Allegri dal primo minuto. Non solo l'attacco: Estupinan ha saltato l'ultima partita con il suo Ecuador per un possibile sovraccarico muscolare. Anche l'esterno sinistro, quindi, potrebbe essere in dubbio per la partita contro il Bologna, o comunque non al meglio della condizione. A centrocampo Rabiot, nuovo colpo del Milan, arriverà a Milanello in questi giorni, ma non conosce ancora i compagni, difficile che possa partire subito da titolare. E allora quale potrebbe essere la probabile formazione per Milan-Bologna?