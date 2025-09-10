Milan-Bologna, quale formazione per Allegri? Ecco le possibili scelte

Milan , Allegri si prepara alla terza partita in campionato dal suo ritorno sulla panchina rossonera. L'allenatore è partito con una sconfitta contro la Cremonese e con una vittoria importante contro il Lecce. La pausa per le Nazionali ha lasciato tracce positive, ma anche negative per i rossoneri verso la partita di domenica sera contro il Bologna . Il Milan, infatti, potrebbe dovere fare a meno di Leao : il portoghese non ha ancora recuperato appieno dall'infortunio al polpaccio subito contro il Bari. I rossoneri potrebbero tenerlo ancora a riposo evitando rischi di ricadute.

Milan-Bologna, probabile formazione

In attacco potrebbe essere già emergenza, visto che, senza Leao, Allegri potrebbe essere costretto a puntare di nuovo su Pulisic e Gimenez, che torneranno a Milanello dopo gli impegni con le nazionali solo domani, a pochi giorni dalla sfida con il Bologna. I due probabilmente si faranno trovare pronti, ma avranno comunque nelle gambe pochi allenamenti con la squadra e le partite da poco giocate. Anche Nkunku non sarebbe al top della forma e potrebbe avere bisogno di altro tempo per poter essere schierato da Allegri dal primo minuto. Non solo l'attacco: Estupinan ha saltato l'ultima partita con il suo Ecuador per un possibile sovraccarico muscolare. Anche l'esterno sinistro, quindi, potrebbe essere in dubbio per la partita contro il Bologna, o comunque non al meglio della condizione. A centrocampo Rabiot, nuovo colpo del Milan, arriverà a Milanello in questi giorni, ma non conosce ancora i compagni, difficile che possa partire subito da titolare. E allora quale potrebbe essere la probabile formazione per Milan-Bologna?