Milan, perché investire su Suzuki? In casa hai il ‘tesoro’ Torriani

Milan, Suzuki è davvero il futuro della porta? Punta su Torriani
Milan, Mike Maignan potrebbe andare via senza il rinnovo: perché non puntare su Lorenzo Torriani invece di Suzuki del Parma?
Emiliano Guadagnoli
Milan, Mike Maignan resta il portiere titolare della squadra, ma il rinnovo di contratto non è per nulla sicuro. Il francese, infatti, è rimasto a Milanello dopo il tentativo del Chelsea durante l'ultima sessione di mercato estiva. Allegri lo avrebbe fortemente voluto come leader della squadra e pilastro della porta. Nonostante questo, il suo contratto resta sempre in scadenza nel 2026 e, se non ci dovesse essere il rinnovo, Maignan andrebbe via a parametro zero, con la possibilità di scegliere la sua nuova squadra già a partire dal prossimo gennaio. Per questo si parla già del possibile futuro della porta rossonera, con il primo nome che sembrerebbe essere quello di Suzuki.

Milan, Suzuki o Torriani per il futuro?

Il costo potrebbe essere importante: il Parma, infatti, potrebbe chiedere tra i 30 e i 40 milioni di euro. Sarebbe un investimento veramente molto importante per i rossoneri. L'estremo difensore giapponese, al suo secondo anno in Serie A, ha dimostrato di essere sicuramente un giocatore di talento, con sprazzi e ottime parate, ma ha anche sbagliato tanto durante il suo primo anno in Italia. E' sicuramente ancora giovane, ma sarebbe comunque una scommessa. Ricordate il Milan su cui puntò quando Donnarumma non rinnovò il contratto in scadenza? Proprio quel Mike Maignan che potrebbe dire addio a giugno 2026. In quel caso, la mossa del Milan fu lesta: presero un giocatore in scadenza, che che fu il migliore della Ligue 1 con la maglia del Lille.

C'è un talento in casa

Visto che Suzuki sarebbe una scommessa e piuttosto costosa, perché il Milan non dovrebbe puntare su Lorenzo Torriani? Il portiere delle giovanili rossonere ha sempre fatto vedere cose molto positive con il Milan durante le amichevoli estive e sta lavorando con la prima squadra da tempo. Un anno di apprendistato dietro Maignan e con la guida dello staff di Allegri, potrebbe prepararlo al meglio per un possibile anno da titolare a partire dalla prossima stagione.

Certo, per il Milan sarebbe ideale un rinnovo di Maignan, ma perché non puntare sul 'tesoro' in casa se dovesse andare via il francese?

