Milan, perché investire su Suzuki? In casa hai il ‘tesoro’ Torriani

Milan , Mike Maignan resta il portiere titolare della squadra, ma il rinnovo di contratto non è per nulla sicuro . Il francese, infatti, è rimasto a Milanello dopo il tentativo del Chelsea durante l'ultima sessione di mercato estiva. Allegri lo avrebbe fortemente voluto come leader della squadra e pilastro della porta. Nonostante questo, il suo contratto resta sempre in scadenza nel 2026 e, se non ci dovesse essere il rinnovo, Maignan andrebbe via a parametro zero, con la possibilità di scegliere la sua nuova squadra già a partire dal prossimo gennaio. Per questo si parla già del possibile futuro della porta rossonera, con il primo nome che sembrerebbe essere quello di Suzuki .

Milan, Suzuki o Torriani per il futuro?

Il costo potrebbe essere importante: il Parma, infatti, potrebbe chiedere tra i 30 e i 40 milioni di euro. Sarebbe un investimento veramente molto importante per i rossoneri. L'estremo difensore giapponese, al suo secondo anno in Serie A, ha dimostrato di essere sicuramente un giocatore di talento, con sprazzi e ottime parate, ma ha anche sbagliato tanto durante il suo primo anno in Italia. E' sicuramente ancora giovane, ma sarebbe comunque una scommessa. Ricordate il Milan su cui puntò quando Donnarumma non rinnovò il contratto in scadenza? Proprio quel Mike Maignan che potrebbe dire addio a giugno 2026. In quel caso, la mossa del Milan fu lesta: presero un giocatore in scadenza, che che fu il migliore della Ligue 1 con la maglia del Lille.