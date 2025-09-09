Mercato Milan, l’erede di Maignan può essere clamoroso! | PM News

La situazione per il rinnovo di Maignan è in stallo. Il Milan sta dunque già muovendo sul mercato alla ricerca di sostituti all'altezza

Massimiliano Allegri punta molto su Mike Maignan. Quando, a inizio estate, il Chelsea spingeva per acquistarlo e portarselo al Mondiale per Club, il tecnico livornese ha insistito per farlo rimanere. Alla fine, in effetti, Maignan è rimasto al Milan ed è stato confermato come capitano della squadra. La sua situazione contrattuale, però, resta comunque complicata. Il portiere francese - in campo in questi minuti con la sua Nazionale, di cui è il titolare - va in scadenza a giugno 2026. Eppure, la situazione per il suo rinnovo sembra ancora essere bloccata. Dunque, come agirà la dirigenza rossonera? Il nostro inviato Stefano Bressi ha fatto il punto della situazione all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di 'PianetaMilan.it'.