Milan, DAZN omaggia l’esordio tra i grandi di Balentien: ecco il video

L'esterno olandese classe 2006, Cheveyo Balentien, arrivato quest'estate dall'ADOO Den Hang per rinforzare il Milan Futuro ha già fatto il suo esordio tra i grandi. Infatti, durante la seconda partita di campionato tra Lecce e Milan, nei minuti finali Massimiliano Allegri ha sostituito Santiago Gimenez per far spazio proprio al nuovo arrivato. Un esordio che ha sorpreso molto i tifosi. Grosso fisicamente, veloce, abile nel dribbling e soprattutto impavido. Il giovane Balentien è sembrato subito pronto e determinato a fare la differenza.