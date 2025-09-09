Milan, DAZN omaggia l’esordio tra i grandi di Balentien: ecco il video

Infatti nel video dedicato da DAZN si può vedere in primis l'esordio di Balentien che entra al posto dell'attaccante messicano Gimenez e successivamente la grande giocata di Pulisic che serve Balentien sulla fascia, il quale 'in stile Leao' punta la difesa del Lecce e poi prova un tiro di potenza di sinistro da posizione defilata. Un esordio che ha mostrato la grande personalità e le grandi qualità del ragazzo, che sicuramente andrà tenuto d'occhio in vista di questa stagione!
