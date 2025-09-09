Milan, DAZN omaggia l’esordio tra i grandi di Balentien: ecco il video

Pianeta Milan
Lecce-Milan, DAZN omaggia l'esordio tra i grandi in maglia rossonera del giovane Balentien. Ecco il video dedicato al giovane talento
L'esterno olandese classe 2006, Cheveyo Balentien, arrivato quest'estate dall'ADOO Den Hang per rinforzare il Milan Futuro ha già fatto il suo esordio tra i grandi. Infatti, durante la seconda partita di campionato tra Lecce e Milan, nei minuti finali Massimiliano Allegri ha sostituito Santiago Gimenez per far spazio proprio al nuovo arrivato. Un esordio che ha sorpreso molto i tifosi. Grosso fisicamente, veloce, abile nel dribbling e soprattutto impavido. Il giovane Balentien è sembrato subito pronto e determinato a fare la differenza.

Milan, Balentien ed un esordio che ha sorpreso Allegri e non solo ...

A celebrare quest'esordio da favola ci ha pensato anche DAZN sul proprio profilo X ufficiale, postando appunto il video dell'esordio con la sua grande giocata fatta da appena entrato.

Infatti nel video dedicato da DAZN si può vedere in primis l'esordio di Balentien che entra al posto dell'attaccante messicano Gimenez e successivamente la grande giocata di Pulisic che serve Balentien sulla fascia, il quale 'in stile Leao' punta la difesa del Lecce e poi prova un tiro di potenza di sinistro da posizione defilata. Un esordio che ha mostrato la grande personalità e le grandi qualità del ragazzo, che sicuramente andrà tenuto d'occhio in vista di questa stagione!

