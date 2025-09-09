Saelemaekers, il jolly di Allegri: è già indispensabile per il Milan

Pur se contro avversarie di basso livello, Saelemaekers si è fatto trovare pronto e ha sfruttato le occasioni che il Commissario Tecnico Rudi Garcia gli ha concesso. Se nel Belgio 'Salamandra' (soprannome della prima ora tra i tifosi rossoneri) deve sgomitare per conquistare un posto nella formazione titolare, nel Milan non è così. Gioca un po' più dietro, da 'quinto' a tutta fascia sulla destra, ruolo già ricoperto a Roma e nel quale è praticamente fondamentale per Allegri. Un intoccabile.