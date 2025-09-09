Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Saelemaekers, l’intoccabile del Milan di Allegri: ecco perché giocherà sempre

ULTIME MILAN NEWS

Saelemaekers, l’intoccabile del Milan di Allegri: ecco perché giocherà sempre

Saelemaekers, il jolly di Allegri: è già indispensabile per il Milan
Alexis Saelemaekers, reduce da due ottime prove in Nazionale, è un elemento imprescindibile nel 3-5-2 del Milan di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista belga rientrato al Milan dopo le ultime due stagioni trascorse, in prestito, con le maglie di Bologna e Roma. Il Diavolo lo ha riaccolto cresciuto, maturato, più forte. E per Massimiliano Allegri è già un indispensabile nel suo 3-5-2.

Milan, super Saelemaekers con il Belgio!

—  

Saelemaekers è reduce da due ottime performance con la maglia della sua Nazionale, il Belgio, nelle ultime due partite valide per la qualificazione ai Mondiali 2026. I 'Diavoli Rossi' hanno battuto 6-0 in trasferta il Liechtenstein e poi sempre per 6-0, ma in casa, il Kazakistan: in occasione del primo match, il numero 56 rossonero - subentrato a mezzora dalla fine - ha regalato un assist a Malick Fofana. Nel secondo, invece, altri due suggerimenti per Kevin De Bruyne e Thomas Meunier. Totale, 3 assist.

LEGGI ANCHE

Pur se contro avversarie di basso livello, Saelemaekers si è fatto trovare pronto e ha sfruttato le occasioni che il Commissario Tecnico Rudi Garcia gli ha concesso. Se nel Belgio 'Salamandra' (soprannome della prima ora tra i tifosi rossoneri) deve sgomitare per conquistare un posto nella formazione titolare, nel Milan non è così. Gioca un po' più dietro, da 'quinto' a tutta fascia sulla destra, ruolo già ricoperto a Roma e nel quale è praticamente fondamentale per Allegri. Un intoccabile.

Allegri non rinuncia a lui: garantisce spinta ed equilibrio

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, difficile il rinnovo di Maignan: al suo posto Suzuki o una sorpresa >>>

Questo perché Saelemaekers garantisce spinta in avanti, mantenendo, però, equilibrio dietro. Si disimpegna bene nelle due fasi. Giocatore molto duttile, poi, può cambiare posizione e versante di campo anche a partita in corso. Una manna dal cielo per un allenatore. Per il 'CorSport', probabilmente, non sarà mai decisivo come Christian Pulisic o devastante come Rafael Leão, ma a lui Allegri non intende rinunciare proprio mai.

Leggi anche
Milan-Bologna, chi giocherà in attacco? Le probabili scelte di Allegri
Milan, Odogu scalpita per giocare. Con lui un altro nuovo acquisto

© RIPRODUZIONE RISERVATA