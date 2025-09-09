Saelemaekers, il jolly di Allegri: è già indispensabile per il Milan

Pur se contro avversarie di basso livello, Saelemaekers si è fatto trovare pronto e ha sfruttato le occasioni che il Commissario Tecnico Rudi Garcia gli ha concesso. Se nel Belgio 'Salamandra' (soprannome della prima ora tra i tifosi rossoneri) deve sgomitare per conquistare un posto nella formazione titolare, nel Milan non è così. Gioca un po' più dietro, da 'quinto' a tutta fascia sulla destra, ruolo già ricoperto a Roma e nel quale è praticamente fondamentale per Allegri. Un intoccabile.
Allegri non rinuncia a lui: garantisce spinta ed equilibrio—
Questo perché Saelemaekers garantisce spinta in avanti, mantenendo, però, equilibrio dietro. Si disimpegna bene nelle due fasi. Giocatore molto duttile, poi, può cambiare posizione e versante di campo anche a partita in corso. Una manna dal cielo per un allenatore. Per il 'CorSport', probabilmente, non sarà mai decisivo come Christian Pulisic o devastante come Rafael Leão, ma a lui Allegri non intende rinunciare proprio mai.
