MIlan, Odogu scalpita per giocare. Con lui un altro nuovo acquisto

Ieri entrambi erano presenti a Milanello per sostenere allenamenti personalizzati. In giornata, invece, in gruppo si rivedrà anche David Odogu, classe 2006, difensore centrale di grande prospettiva che il Milan ha acquistato, nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, dal Wolfsburg per 7 milioni di euro più 3 di bonus.
Odogu in forma, Ricci vuole un'occasione—
Odogu è già in forma, abile e arruolabile per la sfida conto il Bologna di Vincenzo Italiano e scalpita per giocare. Così come un altro nuovo acquisto del Diavolo, Samuele Ricci. Non convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, l'ex rossonero Gennaro Gattuso, Ricci conta di trovare più spazio in mediana, anche per via delle fatiche di Luka Modrić con la Croazia. Voglioso, insomma, di farsi trovare pronto.
