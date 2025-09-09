MIlan, Odogu scalpita per giocare. Con lui un altro nuovo acquisto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, dopo i tre giorni di riposo concessi dall'allenatore Massimiliano Allegri per via del weekend senza campionato, il Milan riprenderà nel pomeriggio odierno gli allenamenti nel centro sportivo rossonero di Milanello .

Milan, la ripresa degli allenamenti: domenica c'è il Bologna

Alle porte, infatti, c'è un delicato Milan-Bologna, partita in programma domenica 14 settembre alle ore 20:45 a 'San Siro', da preparare al meglio. Allegri non potrà contare sui Nazionali, che inizieranno a rientrare in Italia a partire da questa mattina. Il tecnico livornese, però, confida che sia Rafael Leão sia Christopher Nkunku aumentino i ritmi e alzino i giri del motore.