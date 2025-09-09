Pianeta Milan
MIlan, Odogu scalpita per giocare. Con lui un altro nuovo acquisto
Oggi, alla ripresa degli allenamenti in casa Milan, si rivedrà in gruppo anche David Odogu, giovane difensore centrale preso dal Wolfsburg
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, dopo i tre giorni di riposo concessi dall'allenatore Massimiliano Allegri per via del weekend senza campionato, il Milan riprenderà nel pomeriggio odierno gli allenamenti nel centro sportivo rossonero di Milanello.

Milan, la ripresa degli allenamenti: domenica c'è il Bologna

Alle porte, infatti, c'è un delicato Milan-Bologna, partita in programma domenica 14 settembre alle ore 20:45 a 'San Siro', da preparare al meglio. Allegri non potrà contare sui Nazionali, che inizieranno a rientrare in Italia a partire da questa mattina. Il tecnico livornese, però, confida che sia Rafael Leão sia Christopher Nkunku aumentino i ritmi e alzino i giri del motore.

Ieri entrambi erano presenti a Milanello per sostenere allenamenti personalizzati. In giornata, invece, in gruppo si rivedrà anche David Odogu, classe 2006, difensore centrale di grande prospettiva che il Milan ha acquistato, nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, dal Wolfsburg per 7 milioni di euro più 3 di bonus.

Odogu in forma, Ricci vuole un'occasione

Odogu è già in forma, abile e arruolabile per la sfida conto il Bologna di Vincenzo Italiano e scalpita per giocare. Così come un altro nuovo acquisto del Diavolo, Samuele Ricci. Non convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, l'ex rossonero Gennaro Gattuso, Ricci conta di trovare più spazio in mediana, anche per via delle fatiche di Luka Modrić con la Croazia. Voglioso, insomma, di farsi trovare pronto.

