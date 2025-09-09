Pianeta Milan
Rabiot, minuti in Francia-Islanda poi sarà Milan: il pensiero di Allegri

Milan, Rabiot si scalda e si prepara ... con l'aiuto di Deschamps
Adrien Rabiot si avvicina a grandi passi al mondo Milan: prima, però, l'ultimo impegno di settembre con la Francia del C.T. Didier Deschamps
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese che il Milan ha prelevato nell'ultimo giorno del calciomercato estivo dall'Olympique Marsiglia per 7 milioni di euro più 2,5 di bonus. Il giocatore, ex anche di PSG e Juventus, non ha ancora preso contatto, però, con il mondo rossonero. Questo perché, nei concitati ultimi giorni di mercato, era già impegnato con la Nazionale del Commissario Tecnico Didier Deschamps.

Milan, Rabiot sarà in campo per Francia-Islanda

Ha svolto le visite mediche con il Milan proprio in ritiro con i 'Bleus', firmato a distanza il contratto e si recherà a Milano soltanto nel momento in cui avrà terminato i propri impegni con la Francia. Rabiot ha giocato 15' nella prima partita in trasferta contro l'Ucraina e stasera, alle ore 20:45, al 'Parco dei Principi' di Parigi, metterà altri minuti nelle gambe in occasione del secondo match, contro l'Islanda. Resta da vedere se scenderà in campo da titolare o meno.

In fin dei conti, fin qui, in stagione, Rabiot ha giocato da titolare soltanto Rennes-Marsiglia 1-0 di Ligue 1. Poi, la rissa in spogliatoio con il compagno di squadra Jonathan Rowe (successivamente ceduto al Bologna), la decisione del club della Costa Azzurra di metterlo fuori rosa e, infine, la cessione al Milan. Per Deschamps, «Adrien sta bene, questo è sicuro. Ovviamente ha un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia, ma vedrò». Al di là di quanti minuti giocherà, sarà comunque un rodaggio utile per presentarsi poi alla corte di Massimiliano Allegri.

Allegri lo aspetta per farlo leader in mediana con Modrić

L'allenatore livornese, che lo ha fortemente rivoluto alle sue dipendenze dopo la comune esperienza alla Juve, aspetta Rabiot a braccia aperte. Vuole farne un leader della mediana, al pari di Luka Modrić, per aiutare i più giovani a crescere e, dal punto di vista tecnico, dotare il centrocampo di quantità e qualità con il suo innesto. Difficile che Allegri lanci Rabiot titolare già in Milan-Bologna di domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Più probabile che opti per la riproposizione, almeno all'inizio, di Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana.

Ma il tecnico potrebbe anche sorprendere tutti, chissà, visto che le fatiche per le partite delle Nazionali incideranno anche sugli altri, Loftus-Cheek e Modric in particolare. A lungo andare, però, Rabiot sarà un titolare certo del Milan di Allegri: sotto la sua guida, il francese ha disputato 128 partite, segnato 16 gol e vinto una Coppa Italia. L'anno passato, nell'OM, ha realizzato 10 reti in 32 partite. Ora, con contratto triennale, la nuova sfida al Milan: con uno stipendio inferiore rispetto a quello garantito in Francia, ma con ricchi bonus in caso di vittoria dei trofei nelle competizioni a cui il Diavolo partecipa.

