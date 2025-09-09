Milan, Rabiot si scalda e si prepara ... con l'aiuto di Deschamps

In fin dei conti, fin qui, in stagione, Rabiot ha giocato da titolare soltanto Rennes-Marsiglia 1-0 di Ligue 1. Poi, la rissa in spogliatoio con il compagno di squadra Jonathan Rowe (successivamente ceduto al Bologna), la decisione del club della Costa Azzurra di metterlo fuori rosa e, infine, la cessione al Milan. Per Deschamps, «Adrien sta bene, questo è sicuro. Ovviamente ha un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia, ma vedrò». Al di là di quanti minuti giocherà, sarà comunque un rodaggio utile per presentarsi poi alla corte di Massimiliano Allegri.

Allegri lo aspetta per farlo leader in mediana con Modrić — L'allenatore livornese, che lo ha fortemente rivoluto alle sue dipendenze dopo la comune esperienza alla Juve, aspetta Rabiot a braccia aperte. Vuole farne un leader della mediana, al pari di Luka Modrić, per aiutare i più giovani a crescere e, dal punto di vista tecnico, dotare il centrocampo di quantità e qualità con il suo innesto. Difficile che Allegri lanci Rabiot titolare già in Milan-Bologna di domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Più probabile che opti per la riproposizione, almeno all'inizio, di Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana.

Ma il tecnico potrebbe anche sorprendere tutti, chissà, visto che le fatiche per le partite delle Nazionali incideranno anche sugli altri, Loftus-Cheek e Modric in particolare. A lungo andare, però, Rabiot sarà un titolare certo del Milan di Allegri: sotto la sua guida, il francese ha disputato 128 partite, segnato 16 gol e vinto una Coppa Italia. L'anno passato, nell'OM, ha realizzato 10 reti in 32 partite. Ora, con contratto triennale, la nuova sfida al Milan: con uno stipendio inferiore rispetto a quello garantito in Francia, ma con ricchi bonus in caso di vittoria dei trofei nelle competizioni a cui il Diavolo partecipa.