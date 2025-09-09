Calciomercato Milan, una suggestione scalda già i tifosi rossoneri

Calciomercato estivo chiuso da pochi giorni e il Milan, nella finestra estiva, ha dato vita ad una sostanziale rivoluzione in ogni reparto. Nonostante quello che avevano detto l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e poi anche l'allenatore Massimiliano Allegri, l'organico rossonero è stato stravolto rispetto alla precedente stagione. Un tentativo, forse, di resettare quanto di negativo era stato fatto per ripartire con un progetto fresco. E con nuovi interpreti pronti a prendere per mano il Diavolo. PROSSIMA SCHEDA